Deisy habló de la reacción de Leo ante el beso que le dio a Rata luego del Desafío a Muerte

La exintegrante de la casa Alpha se convirtió en la más reciente eliminada del Desafío 2025 luego de enfrentarse a Tina y Mencho en el Box Negro. Después de despedirse de sus compañeros, la joven llegó a El Cubo de Eliminados, donde no dudó en confesar que quiere darse la oportunidad de conocer a Rata fuera de La Ciudad de las Cajas y determinar así si tendrían futuro en materia sentimental.

Mira también: Deisy dijo qué va a pasar con Rata después del Desafío: llanto, promesa y hasta beso



Durante el mismo encuentro, la Súper Humana confesó que vio a su compañero de la escuadra morada visiblemente afectado por su salida de la competencia, pues hasta el último momento demostró que estaba interesado en ella. Asimismo, añadió que todos los comentarios que ella o el equipo hacía sobre el integrante de Omega le causaban malestar, por lo que decidió no ponerle mucha atención cuando accedió a besar el competidor de OCR en el Box Negro.

"A él todo lo que tenía que ver con Rata le estaba molestando y él me dijo 'yo me puse muy celoso y yo no sé por qué permitía que esos sentimientos y esas emociones me afectaran' (...) Yo lo sentía así, yo le di el beso a Rata y él estaba ahí, pues de malas. Yo no puedo dejar de vivir o de sentirme feliz o hacer lo que yo quiero por lo que piense el otro", explicó.

Publicidad

Mira también: María C. salió del Desafío y dio versión sobre la convivencia con Lucho: “Estaba muy triste”

Deisy le contó a Gero que había recibido unas disculpas de Leo por un comportamiento agresivo que había tenido con ella; sin embargo, hizo énfasis también en que el líder de la casa le admitió que existía la posibilidad de que él terminara odiándola en algún punto porque no le correspondía a sus coqueteos como él lo deseaba.

Publicidad

La emprendedora también aseguró que efectivamente le gusta Rata, noticia que tomó por sorpresa a los usuarios de Internet, pues recientemente le confesó a Tina que solo le agradaba la personalidad del deportista.

Mira también: El amuleto de “buena suerte” que Rata le mostró a Deisy antes de la Muerte en el Desafío

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.