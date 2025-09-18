En vivo
Desafío Siglo XXI  / Deisy habló de la reacción de Leo ante el beso que le dio a Rata luego del Desafío a Muerte

Deisy habló de la reacción de Leo ante el beso que le dio a Rata luego del Desafío a Muerte

Luego de su eliminación del reality de los colombianos, la modelo fitness llegó a El Cubo de Eliminados, donde la estaban esperando María C. y Gero para conocer más detalles de la competencia.

Deisy se pronunció sobre la reacción que tuvo Leo cuando la vio besándose con Rata en el Desafío.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

