Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Familia de Rosa le habría enviado pulla a Mencho tras pelea por el Chaleco de Sentencia

Familia de Rosa le habría enviado pulla a Mencho tras pelea por el Chaleco de Sentencia

Rosa y Mencho sostuvieron una intensa discusión durante el capítulo 52 del Desafío. La conversación volvió a tomar relevancia cuando Andrea Serna preguntó cómo estaban las cosas en Gamma en el siguiente episodio.

Qué dijo el equipo de Rosa ante la polémica por el Chaleco de Sentencia en Gamma.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: septiembre 17, 2025 12:25 p. m.

