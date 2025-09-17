Familia de Rosa le habría enviado pulla a Mencho tras pelea por el Chaleco de Sentencia

Rosa se ha convertido en una de las participantes favoritas del Desafío del Siglo XXI debido a que ha expresado su molestia las veces en las que se ha sentido incómoda, convirtiéndose en una de las líderes de Gamma. Aunque le cedió su capitanía a Zambrano durante el Desafío Millonario, la joven continúa destacando por ser una de las fichas clave para tomar decisiones dentro de la escuadra naranja.

Luego de que se viralizara la pelea que tuvo con Mencho debido a que Zambrano le puso a la pesista olímpica el Chaleco de Sentencia, a pesar de que habían acordado que Grecia sería la siguiente en portarlo, la familia de la psicóloga se pronunció en sus redes sociales. Es necesario mencionar que no emitieron un comunicado oficial, sino que se trató de una publicación que grabó la joven antes de partir para La Ciudad de las Cajas.

"Acostumbrados a personas sumisas. Yo con mi carácter diciendo todo de frente", escribieron junto a un video de la Súper Humana. Posteriormente, añadieron en la descripción de la publicación: "Cuando se trata de hablar directo y con verdad en la cara, a Rosa no se le gana nadie… jajajajaa que vivan los Factos de Rosa 🌹🫡🤭". Esto fue percibido por mucho como una clara indirecta a su compañera, pues en el encontró Rosa prometió que la próxima sentencia también sería para ella.

Tensión en Gamma tras elección del Chaleco de Sentencia

Cuando se creía que este tema había pasado a la historia, Andrea Serna avivó la conversación en el capítulo 53 del Desafío del Siglo XXI, más específicamente cuando se puso en contacto con las tres casas para convocar a los equipos al Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. Antes de revelar detalles de la jornada, la presentadora le preguntó a Mencho por la decisión que tomó el líder de la casa, por lo que ella se mostró un poco indispuesta.

"Lo asumo, si el capitán decidió que yo tuviera el chaleco independientemente del orden en el que iba, sus razones tendrá, entonces para adelante", dijo poco después de echarse para atrás, pues planeaba dar el discurso que había preparado con Yudisa.

