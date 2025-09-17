Futbolista del Arsenal se declaró seguidor del Desafío: admitió que lo está viendo

El futbolista español de raíces colombianas que se convirtió en una de las apuestas más recientes del Arsenal concedió una entrevista para las redes del equipo en la que se sinceró sobre sus gustos y admitió que es un fiel seguidor del Desafío, el reality de Caracol Televisión. Es necesario mencionar que en el programa están participando dos deportistas olímpicos (como Mencho y Zambrano) y también el hijo de un futbolista (Gero) que resultó eliminado hace poco.

"¿Qué programa de televisión estás viendo ahora?", le preguntaron, a lo que él confesó: "Estoy viendo uno que se llama el Desafío, de Colombia. Gran programa", explicó. A pesar de que se declaró que le gusta el formato, no especificó si está visualizando la edición de 2025 o las demás versiones que se encuentran visibles en las plataformas digitales de Caracol Televisión, tal es el caso de YouTube.

Mosquera, de tan solo 21 años, se proyecta como una de las figuras más prometedoras del fútbol en Colombia y el extranjero, ya que dio un salto a las grandes ligas, más específicamente al llegar a uno de los clubes de la Premier League. Aunque nació en Alicante, España, tiene pasaporte colombiano y raíces latinas. Esto debido a que sus padres provienen del país suramericano.

En qué va el Desafío del Siglo XXI

Gamma, Omega y Alpha invirtieron papeles en La Ciudad de las Cajas, pues mientras los naranjas atraviesan por una crisis de convivencia debido a las malas decisiones tomadas por Mencho en el terreno de juego, Omega ha salido beneficiado con la repartición de Chalecos y Alpha permanece en una temporada tranquila.

La tensión en Gamma continúa latente, pues el equipo está divido entre quienes apoyan las decisiones que ha tomado Zambrano desde que asumió la capitanía y los que definitivamente no soportan que esté beneficiando a otros participantes de acuerdo a sus gustos personales.

