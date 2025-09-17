En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Futbolista del Arsenal se declaró seguidor del Desafío: admitió que lo está viendo

Futbolista del Arsenal se declaró seguidor del Desafío: admitió que lo está viendo

Cristhian Mosquera, uno de los más recientes refuerzos que consiguió el Arsenal, aseguró que está conectado con el reality de Caracol Televisión, en el cuál están participando figuras del deporte colombiano.

Él es el jugador del Arsenal que declaró que se está viento el Desafío del Siglo XXI.
Foto: GettyImages y Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 17, 2025 06:46 a. m.

