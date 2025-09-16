Qué le pasó a Juan en el Box Blanco del Desafío: gritó de dolor y pidió revisión médica

En el capítulo 53 del Desafío Siglo XXI, la prueba en el Box Blanco estuvo cargada de tensión: varios participantes sufrieron caídas, golpes y momentos de frustración al quedarse atascados en la pista. Sin embargo, lo que más preocupó fue la lesión de Juan, capitán de Omega, justo cuando estaba por llegar a la meta.

Qué le pasó a Juan en el Box Blanco del Desafío

Mientras intentaba estabilizarse en la plataforma inestable, Juan hizo un gesto de dolor y de inmediato pidió ayuda al juez. Alcanzó a decir: “Juez, necesito que me lo enderecen, me fracturé un dedo”.



Sebastián Martino le dijo que si quería que lo revisaran, debía bajar del obstáculo, peor su equipo le pidió que completara la pista. Tras el incidente, el participante terminó la prueba y su equipo ganó. Luego, fue atendido por el equipo médico del programa, que verificó su estado y le brindó la asistencia necesaria.

VIDEO DE LA LESIÓN DE JUAN:

El momento quedó registrado en cámaras y generó impacto entre sus rivales, quienes se mostraron preocupados por su estado de salud.

Cómo fue el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Blanco

En el primer tramo, los desafiantes usaron una cuerda para impulsarse y pararse sobre una plataforma inestable, desde donde se columpiaron para luego sujetar otra cuerda y alcanzar el siguiente nivel.

Después hicieron un recorrido con estribos hasta una malla circular. Luego atravesaron dos esferas metálicas gigantes y una segunda malla circular. En la plataforma, los tres primeros competidores de cada equipo tomaron dos dodecaedros de madera, mientras que el cuarto integrante cargó tres. Con ellos, subieron por puentes colgantes hasta el nivel superior de la pista, desde donde descolgaron las piezas con la ayuda de una cuerda con dos argollas, para formar en el primer piso una torre.

El primer equipo en regresar sin que su torre se derrumbara, se quedó con la victoria.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.