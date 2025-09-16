En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Qué le pasó a Juan en el Box Blanco del Desafío: gritó de dolor y pidió revisión médica

Qué le pasó a Juan en el Box Blanco del Desafío: gritó de dolor y pidió revisión médica

Juan sufrió una dolorosa lesión en un dedo cuando estaba por terminar la pista de aire. Luego fue atendido por el equipo médico del Desafío Siglo XXI. Mira el video del momento en que él mismo se acomodó el dedo.

