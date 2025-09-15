En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / Valentina se va en contra de Katiuska en el Desafío y ella responde: "No me salgan con groserías"

Valentina se va en contra de Katiuska en el Desafío y ella responde: “No me salgan con groserías”

Valentina, de Alpha, le pide a Katiuska que no la acorrale más en el Box Rojo; por lo cual, la compañera de Omega le dice que es una prueba de contacto y que es normal.

