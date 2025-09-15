Valentina se va en contra de Katiuska en el Desafío y ella responde: “No me salgan con groserías”

En la prueba de Sentencia y Bienestar del Desafío Siglo XXI, los participantes llegan a la pista para demostrar sus mejores habilidades. Precisamente, en el Box Rojo, Alpha, Omega y Gamma se enfrentan para luchar por su comodidad, para seguir dando lo mejor en La Ciudad de las Cajas.

Mira también: En Gamma sospechan del interés de Deisy en Rata: ¿Estrategia para avanzar en el Desafío?



Pelea entre Valentina y Katiuska

En esta ocasión, así quedaron distribuidos los grupos Alpha: Valentina, Manuela, Leo, Eleazar; Gamma: Mencho, Yudisa, Gio, Cris y Omega: Miryan, Katiuska, Rata, Camilo. A medida que se fue desarrollando la prueba hubo un problema entre dos participantes.



Se trata de Valentina y Katiuska, quienes estaban intentando no dejarse ganar el punto. Por lo cual, cuando la competidora de Omega la agarra para impedir que la otra logre encestar el balón en la canasta; sin embargo, esto molesta demasiado a Valentina y le grita "yaaaa". Frente a esto, le responde que está en el Box de contacto y que no le está pegando para actuar de esa manera.

Mira también: Lucho confesó cómo le contará a Valentina lo que ocurrió en El Cubo del Desafío

Publicidad

Después, la integrante de Alpha dice que le da mal genio ese enfrentamiento. Frente a esto, Katiuska le vuelve a decir que se calme, porque no le está pegando, solo agarrando. "Yo nunca juego a lastimar. Nunca soy grosera, así que no me salgan con groserías".

Segundos después, Eleazar interviene, le dice a su compañera, que si no quiere que la agarren, no deje que se acerque tanto a ella. Asimismo, Deisy opina al respecto y afirma que si le pasa eso, la empuja.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.