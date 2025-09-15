Tras la eliminación de Gero en el Desafío Siglo XXI, el cantante y bailarín llegó al Cubo de los Eliminados, donde estaban Lucho y María C. Una vez el barranquillero abandonó el lugar, ambos exdesafiantes reflexionaron sobre lo que vivieron en sus respectivos equipos y lanzaron varios comentarios sobre la convivencia.

Mira también: Gero, del Desafío, se sincera sobre la presión que siente al ser hijo de Juan Pablo Ángel



El joven recordó su paso por Beta, el equipo azul: “En Beta fue muy dura la convivencia, no ganábamos nada, no me sentía en un equipo y, cuando estaban las mellizas era un ambiente muy tenso. Éramos literalmente Valentina y yo contra ellas”.

Gero aseguró que en Omega encontró un ambiente distinto: “En Beta era horrible, pero cuando llegué a Alpha había menos tensión. Estaba Manuela, que es de Medellín, y me sentía más tranquilo. Le dije a Tina: ‘vos sos mucho más querida y parchada sin tu hermana, eras inaguantable con ella’”.

Acto seguido, recordó cómo se comportaban las mellizas con Abrahan, entonces capitán, quien despertaba todo tipo de emociones entre los televidentes: “Eran muy groseras con él. La forma de hablar de Abraham es brusca, por su lugar de origen, pero ellas le hablaban demasiado feo. En Playa Baja lo trataban horrible. Yo siempre decía que la convivencia era importante”.

Publicidad

Las declaraciones del hijo de Juan Pablo Ángel llamaron la atención de Dani, melliza eliminada que hizo parte de Beta, quien respondió con evidente sarcasmo: “¿Y ese ser de luz?”. Luego, molesta, agregó: “Le faltó decirme las cosas en la cara, clavándola siempre a las espaldas 🤣😂”, acompañado de emojis de risa, haciendo evidente su burla.

Dani estalló con ironía ante críticas de Gero en el Cubo de los Eliminados. Foto: Instagram @ditu.tv

Publicidad

Mira también: Be, exparticipante del Desafío XX habla de su amistad con Mateo Carvajal: “me aburrí de eso”

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.