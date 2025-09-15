En vivo
Dani estalló con ironía ante críticas de Gero en el Cubo de los Eliminados

Dani estalló con ironía ante críticas de Gero en el Cubo de los Eliminados

Gero criticó la convivencia en Beta y a las mellizas tras su salida del Desafío Siglo XXI. Dani no se quedó callada y respondió con ironía y sarcasmo a los comentarios del cantante paisa.

Dani estalló con ironía a las críticas que Gero le hizo en el Cubo de los Eliminados.
Foto: Caracol Televisión
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 07:30 p. m.

