Be, exparticipante del Desafío XX habla de su amistad con Mateo Carvajal: “me aburrí de eso”

Por medio de redes sociales se ha hecho viral un video en el que Be está hablando acerca de su amistad con Mateo Carvajal, ganador del Desafío 2017. Los dos se han mostrado muy cercanos durante varios años y como consecuencia hay muchas dudas al respecto.

Mateo Carvajal y Be

Precisamente en este contenido, el exparticipante del Desafío 2018 y del Desafío XX se le escucha decir: “Mateo Carvajal, Mateo es un mal amigo, yo considero que es de los peores amigos que yo puedo tener” y con esto inicia una explicación sobre el tema.



Mientras que la mujer que le pregunta se ríe, él continúa: “Mateo me cae súper bien, es un parcero, pero es muy mal amigo, es ingrato, el día que usted lo necesite él no va a estar”, explica, a pesar de que siguen siendo amigos.

Finalmente, insiste: “si usted lo necesita urgente, no puede contar con él. Siento que como que doy mucho y él no da nada, mantiene en otro planeta. Yo me aburrí de eso, de que no seamos amigos”, terminó de expresar.

Lo cierto es que sus afirmaciones dividieron comentarios, si bien hay muchos que parecen creerle y estar de acuerdo con lo que dice, otros aseguran que esto no es así y precisamente por eso es por lo que han durado como amigos tantos años.

Algunos seguidores incluso recordaron anécdotas pasadas entre ambos, en las que han demostrado que su relación, aunque marcada por bromas pesadas y comentarios fuertes, siempre termina en risas y complicidad. Para varios internautas, lo que dijo Be no es más que una forma particular de demostrarle cariño a Mateo y retarlo a que responda.

De la misma forma, algunos internautas mencionan que parece un comentario sarcástico con el que quiere molestar al paisa, ganador del Desafío 2017, pues están acostumbrados a hacerse bromas para compartir en sus redes. Otros, en cambio, creen que detrás de esas palabras podría haber una molestia real, aunque también reconocen que la amistad entre ambos ha demostrado ser sólida a lo largo del tiempo y que seguramente seguirán manteniéndola a pesar de estas declaraciones.

