Be, del Desafío, apostó una generosa suma de dinero con Westcol para una pelea: "somos varones"

Westcol se ha posicionado como uno de los creadores de contenido digital más influyentes de Colombia no solo por las transmisiones en vivo que realiza, sino también por los eventos que lleva a cabo en diversas ciudades del país, en los que convoca a diferentes personalidades del entretenimiento nacional y en los que tiene la posibilidad de conocer a una parte de sus seguidores.

Recientemente, el joven llamó la atención debido a que tuvo un encuentro con Be, refuerzo de Natalia en el Desafío 2024 . En el clip, que ya recoge más de dos millones de reproducciones y casi 60 mil 'me gusta' en la red, se les logra observar cerrando el negocio y advirtiendo que tan pronto se termine la pelea, ellos se encargarán de darle la plata al otro.

"Aquí tenemos el case de la pelea Hércules VS. Big Mike (...) No, o sea, usted sabe que nosotros somos varones, pero aquí ya está. Inmediatamente se acabe la pelea, va el uno y le paga al otro", dijo el Súper Humano mientras le ofrecía un apretón de manos a su contrincante y sostenía con la otra la suma de diez millones de pesos.

Además, dejaron claro que mientras Westcol le haría fuerza a Hércules, Be le brindaría su apoyo a Big Mike para que lograra ganar esta partida. Es necesario mencionar que Stream Fighters es un evento deportivo creado por Westcole que reúne a grandes figuras públicas y que también deja al descubierto sus habilidades para el combate.

En la actividad, que se parece mucho a 'La velada del año' organizada por Ibai Llanos en España, se realizan 5 rounds de 3 minutos cada uno por pelea. En esta oportunidad, se enfrentaron JH vs. Camilo Sánchez; MAV vs. ALANA; Leandro vs. MiDiosTePague; Reboll vs. Kris R ; Big Mike vs Hércules; Chanty vs. El Gomez y Pepe Goitia vs. Daren.

"Si Belos le va a Mike es por algo, así que apostemos por él", "se embalaron con Be", "West no sabe que botó la platica", "estoy ansioso por ver esas peleas" , "qué cracks", son algunos de los mensajes que se destacaron antes del enfrentamiento.

