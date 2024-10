Kevyn y Guajira, del Desafío, se ponen a prueba para demostrar quién sabe más del otro

Después de que Kevyn y Guajira se convirtieran en los ganadores del Desafío 2024, esta dupla se volvió inseparable, por lo que no dudaron en aprovechar para visitar su tierra de origen y compartir con todos los fanáticos que tienen luego de lo hecho en la Ciudadela.

Asimismo, han surgido varios rumores de que son pareja en el ámbito amoroso, puesto que han tenido mucha confianza y han creado bastante contenido juntos, por lo cual se han mostrado muy cariñosos y han compartido hasta en el aspecto familiar.

Es por ello que los ponemos a prueba para medir qué tanto se conocieron en el Ciclo Dorado y en este tiempo en el que han estado juntos luego de levantar la copa.

Qué tanto se conocen Kevyn y Guajira del Desafío

Al aceptar llevar a cabo un quiz sobre su paso por la Ciudadela, los ganadores de la edición por los 20 años del reality de los colombianos se pusieron a prueba para ver quién sabe mas del otro.

En la primera pregunta los dos aciertan en que el rival de Kevyn en la competencia era Sensei y que la de Guajira era Darlyn. Asimismo, concuerdan en que el Box favorito de ellos fue el Amarillo, es decir, el de tierra.

Con respecto al peor castigo, dado que el equipo Pibe solo tuvo uno, esta dupla vuelve a tener una respuesta correcta al mencionar que fue tener que estar parados en un espacio reducido por una hora durante 24 horas.

El primer desacierto sucede cuando se habla de los mejores amigos, ya que Guajira afirma que los de ella son Jerry y Olímpico, pero su compañero cree que son Karoline y Camila; aunque ella sí gana al comentar que el de Kevyn es Marlon. Sin embargo, la racha no dura cuando se equivocan al hablar sobre la espinita que les quedó, pues la costeña está convencida de que no hubo ninguna, mientras que el boyacense recalca que fue el no haber ganado el segundo ciclo perfecto en la escuadra roja.

Al hablar de su equipo favorito, Guajira tiene un pequeño lapsus al decir que se trata del Barcelona y que a su dupla no le gusta el fútbol. Por su parte, Kevyn explica que el de los dos era el Pibe.

Si de golpes se trata, el campeón del Desafío considera que se trató del día en el que expulsaron a Marlon y no lo dejaron ir a capitanía, considerando que el de su pareja en la competencia fue la salida de Karen y Olímpico. En cuanto a esto, la abogada menciona que el de ella fue cuando se fracturó el dedo en un Box Rojo y el de él cuando en esa misma prueba se lesionó la espalda baja.

Para finalizar, Guajira destaca que la persona con la que más habla es con él ya que viven juntos, cosa en la que falla Kevyn porque el boyacence cuenta que sería su hermana y mamá. Sin embargo, los dos cumplen con decir que el campeón conversa más con su madre e hijo.