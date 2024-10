Kevyn, ganador del Desafío 2024, hizo importante denuncia: "estoy molesto"

Kevyn , ganador del Desafío 2024 , ha dado mucho de qué hablar desde que obtuvo el primer puesto en la competencia no solo por su reciente cumpleaños o por su cercanía a Guajira , sino debido a que recientemente apareció en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 400 mil seguidores, para hacer un importante denuncia.

El hecho tuvo lugar en las historias de su perfil. Según mencionó, a partir de que ganó el millonario premio en el programa de Caracol Televisión, ha tenido mayor reconocimiento, lo que también lo ha llevado a que utilicen su nombre para llevar a cabo acciones con las que él no está de acuerdo.

"Esta vez no paso a saludar, vengo a dar una información. Estoy un poquito como molesto, inquieto. La verdad hay personas que están creando una páginas y las están utilizando para estafar, para hacer trabajo como de brujería y la verdad yo no voy con eso", explicó.

Asimismo, mostró cómo aparece en las plataformas digitales e insistió en la importancia de seguir a los perfiles verificados, pues en caso de que alguien desee realizar una contratación podría perder su plata, ya que no estarían teniendo comunicación directa con él.

"Por favor pendientes a eso, no se dejen estafar. Yo no estoy pidiendo ni plata, no estoy rifando algo ni mucho menos estoy jugando con magias que no me interesan y no me corresponden. Por favor, pasar esa información", dijo.

A qué se dedica Kevyn, del Desafío 2024

Antes de entrar al reality, Kevyn se desempeñaba como vigilante de una fábrica y a veces ganaba dinero como modelo; sin embargo, con la popularidad que tuvo tras el Desafío, el joven ha podido explorar nuevos horizontes, tal es el caso de la creación de contenido motivacional y fitness en redes sociales, sin dejar de lado su talento para las cámaras.

Desde su salida de La Ciudadela se le ha visto disfrutando junto a sus seres queridos del jugoso premio que obtuvo en el formato, pero esto no significa que ha dejado de lado el compromiso que tiene consigo mismo de cuidar su cuerpo.