Esta es la cifra que Darlyn le iba a dar a Sensei por ganar el Desafío, ¿es más generosa que Kevyn?

Sensei revela en Preguntas a Muerte que Darlyn le prometió fuera de cámaras una millonaria cifra de dinero a cambio de que le ayudara a ganar la Gran Final del Desafío 2024 . Lamentablemente, este propósito no se logró, pues Kevyn y Guajira lograron terminar primero el circuito y tocar el botón que los llevó a la gloria.

"Ella me dijo que me iba a dar 150 millones de pesos si ganábamos, pues nada, no, si no se ganó en esta edición, esperemos a ver, Dios nos trae cosas más grandes", explica, agregando que está dispuesto a volver a participar en el formato de Caracol Televisión.

Olímpico habló sobre su rivalidad con Sensei en el Desafío

Con la salida de este convocado y de Karen, quienes eran los únicos integrantes del equipo Pibe en este Box Negro, al cual llegaron por autosentenciarse, el eliminado opinó sobre uno de sus rivales directos.

Y es que para muchos fanáticos del reality era algo épico ver a estos dos competidores en una misma edición, sin embargo, el rumbo que tuvo la competencia hizo que se dieran ciertos roces entre ellos, principalmente por comentarios del campeón del programa en 2023. Ante esto, Olímpico mencionó: "no tengo ninguna rivalidad con Sensei ni con otro y no ha pasado nada, la verdad".

Asimismo, el eliminado de la Ciudadela aprovechó para hacer una claridad con respecto a los ánimos que surgen dentro del juego: "creo que son momentos de competencia y que son respetables".

De esta manera, Olímpico expresó que considera que muchas de las cosas que pasan dentro del Desafío se quedan allí, pues la presión de los Boxes y lo que allí se vive hace que en ocasiones los competidores digan cosas que en sí no piensan o de las que luego se arrepienten.

Sobre una espinita con la que se pudo haber quedado Sensei, la dupla de Karen dijo que: "eso no te lo sabría decir, si hay algo, la verdad no lo sé porque no conozco su pensamiento ni mentalidad, pero sí es una persona competitiva".

