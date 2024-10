Así fue el recibimiento de Darlyn en Marinilla tras el Desafío: Estuvo con Sensei y Kratos

A pesar de no haber ganado el Desafío ni haber levantado la anhelada copa de campeones, Darlyn se convirtió en un ejemplo digno de admirar para su pueblo, por lo cual no dudaron en hacerle un recibimiento por todo lo alto.

Recibimiento de Darlyn, del Desafío, a Marinilla

Acompañada por Kratos y Sensei, la Finalista del Desafío 2024 regresó a su hogar y fue recibida por decenas de personas que la estaban esperando después de obtener el segundo lugar en el Box Negro en el que cayó ante Kevyn.

Darlyn llegó a Marinilla e hizo un recorrido en un carro de bomberos, al cual se pudieron acercar todas esas personas y fanáticos que querían tener un contacto con ella y tomarse una foto para el recuerdo, quienes no dudaron en demostrarle todo su cariño.

A su vez, en medio de la algarabía se escuchó el cántico del equipo Beta, el cual fue característico durante el Desafío antes del Ciclo Dorado, lo cual le generó mucho agradecimiento a la Finalista, quien no dudó en demostrar su gratitud.

Darlyn aprovechó para agacharse estando dentro del carro de bomberos y así tomarse varias fotos con quienes le pedían a gritos esto, mientras que Kratos estuvo muy pendiente de que ella no se cayera del vehículo.

Sensei también fue muy bien recibido por el pueblo de Marinilla, por lo que se acercó a quienes estaban pendientes de ellos y que además no dejaban que el vehículo se desplazara, puesto que estaban sobre la vía.

Cuánto dinero se lleva Darlyn del Desafío 2024

Al dar por finalizado su paso por el reality de los colombianos, la ‘chiquita brava’ dice que se va con 20 millones de pesos y la esperanza de que se van a convertir en muchos más por las puertas que le van a abrir en adelante. Con respecto a lo que piensa hacer con ese dinero, no duda en mencionar que esto le ayudará a iniciar los proyectos de su casa.

Por su parte, Sensei comenta que seguirá compitiendo porque es un apasionado del deporte y estará enfocado en próximos campeonatos, su gimnasio y hacer que la comunidad OCR siga creciendo.