Kevyn descuidó a Guajira en el partido de Colombia, pero ella conoció a un jugador de la Selección

La fiebre del fútbol contagió incluso a los exparticipantes del Desafío 2024 , quienes se vistieron de amarillo y apoyaron a la Selección Colombiana de Fútbol en su camino para llegar al próximo mundial. Kevyn, ganador del reality de los colombianos, y Guajira dieron mucho de qué hablar en las plataformas digitales, pues, aunque no posaron juntos, sí asistieron al estadio Metropolitano de Barranquilla para animar a 'los muchachos' que se enfrentaron a Chile.

Desde temprano, la Súper Humana apareció en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 900 mil seguidores, para informar que invitaría a uno de sus fanáticos a disfrutar del encuentro deportivo en vivo y en directo, por lo que les pidió a los internautas reaccionar a la publicación, argumentando que ella elegiría a la primera persona que había interactuado con su contenido.

Mientras la joven se tomó fotos con sus admiradores en la calle, gritó desde la tribuna y se emocionó con los cuatro goles a cero que metió el equipo de fútbol, Kevyn fue visto en otro lugar del mismo recinto, pero haciendo la 'ola' y hasta demostrando su orgullo patrio al posar en compañía de la bandera de nuestro país. Sin embargo, es necesario mencionar que a ninguno de los dos se les vio juntos.

¿Guajira reemplazó a Kevyn por un futbolista de la Selección Colombia?

Luego de partido, Guajira tuvo la posibilidad de conocer a un crack del conjunto deportivo. Se trata del famoso deportista Yerry Mina, quien no compitió en esta oportunidad; no obstante, alentó a sus compañeros desde el complejo. En la imagen se les logra observar alejados de la gradería, pues se encuentran en un espacio más calmado para que tuvieran un poco más de tiempo para charlar.

Guajira, del Desafío, se encontró con Yerry Mina. Foto: Instagram @kellyrios27

En la instantánea se ve el mensaje que le dejó Mina en la camiseta a la abogada. Al lado del número 13 de la prensa se lee: "Con mucho cariño y aprecio para la Guaji, mi panita".

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se ha hecho esperar, pues han felicitado a Guajira por haber tenido la posibilidad de estar cerca a uno de los exponentes más importantes de esta disciplina en nuestro país.

