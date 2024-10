Guajira, del Desafío, admite que está "esperando a Kevyn" para tener una relación, ¿no le hace caso?

Una de las preguntas que más se realizan los fanáticos del Desafío 2024 desde que se acabó el formato es si Kevyn , ganador del programa, sostiene una relación sentimental con Guajira , su refuerzo a lo largo de todo el Ciclo Dorado. Aunque ya han revelado en varias oportunidades que no sostienen ningún vínculo, recientemente la Súper Humana volvió a despertar sospechas al hacer una curiosa revelación.

¿Guajira, del Desafío, tiene dobles intenciones con Kevyn?

La exparticipante es la invitada especial al nuevo episodio de El Sentenciado, el podcast colaborativo de Caracol Televisión y el Desafío. En esta oportunidad, la mujer es cuestionada sobre la situación en la que se encuentra su corazón, por lo que no duda en referirse a 'El inquebrantable'.

"Estoy soltera, esperando a Kevyn... No, mentiras. Estoy felizmente soltera, a mi ex no le va a gustar esto", dice entre risas.

Adicionalmente, explica que luego de terminar su amorío con el hombre con el que estuvo durante su participación en el reality en 2023, se ha dedicado a su crecimiento personal y profesional, lo que ha traído grandes frutos, pues agrega que se encuentra en una de las mejores etapas de toda su vida.

"Terminamos hace no sé, seis o siete meses. Bien, muy enfocada en lo que soy como figura pública, en mi empresa, mi equipo de trabajo, en crecer", menciona.

Asimismo, afirma que en este instante no se tiene permitido salir con nadie porque considera que es la situación ideal para ponerse como prioridad y darse cuenta de lo que es capaz de hacer teniendo siempre presente su amor propio.

"Estoy muy puesta para mí, entonces... No descarto la posibilidad. Obviamente, quiero hijos, casarme, quiero muchas otras cosas, pero no es el momento y estoy bien, feliz", finaliza.

Es necesario mencionar que desde que salieron de La Ciudadela, Guajira y Kevyn han compartido mucho tiempo juntos, de manera que han podido conocer a sus respectivas familias y adentrarse un poco más en las costumbres del otro. Incluso, el campeón de esta edición confesó que estaba viviendo con su amiga, lo que ha sido motivo de mucha especulación en las plataformas digitales.