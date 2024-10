Guajira quedó inconforme con el recibimiento que le hicieron tras el Desafío: "esperaba mucho más"

El Desafío 2024 llegó a su fin el pasado 27 de septiembre y el ganador fue Kevyn Rua , quien logró plasmar su nombre en la copa gracias al apoyo de Guajira , su refuerzo en la Etapa Dorada.

Después de su triunfo, la dupla se tomó unos días de descanso y luego visitaron sus tierras natales para reencontrarse con sus familiares y por supuesto, interactuar con todos aquellos que fueron testigos de lo que vivieron en la Ciudadela.

¿A Guajira no le gustó su recibimiento tras el Desafío 2024?

Guajira adoptó su apodo en honor a su lugar de origen, pues nació en Dibulla, un municipio ubicado en La Guajira, entre Riohacha y Santa Marta y se convirtió en la única mujer en la historia del reality que ha llegado a dos finales consecutivas. En las últimas horas, en TikTok, ha circulado un video en el que se puede ver a la deportista dirigiéndose a las personas que la recibieron en lo que parece ser Dibulla.

"Esperaba mucho más. Dios mío, no puedo creer que yo, siendo de aquí, no genere la empatía suficiente y no tenga el respaldo de una administración para que hayan hecho un mejor evento. Gracias porque esto es lo que vale, el cariño real y genuino, el que no necesita ni mendigar para que la gente esté contigo", fueron sus palabras.

Luego volvió a agradecerle a cada una de las personas presentes y finalizó con un claro mensaje: "Si ven al señor alcalde me lo saludan, me hubiese encantado conocerlo".

Recibimiento de Kevyn en Puerto Boyacá

En Puerto Boyacá el pasado 2 de octubre, se dio un multitudinario recibimiento para el primer boyacense en ganar el Desafío y el municipio se paralizó por completo. En un carro de bomberos, con las calles llenas y con Guajira, su hijo y su madre de su lado, Rua fue merecedor de una caravana en la que los fanáticos aprovecharon para tomarse fotos con él, agradecerle por la meta lograda y felicitarlo.

"Gracias mi gente de Puerto Boyacá, demasiado feliz con el recibimiento", escribió Kevyn en una historia de Instagram, en la que mostró un resumen de cómo fue la bienvenida por parte de su municipio.