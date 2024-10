"Todo lo que yo hago les duele": Guajira responde si solo fue un refuerzo en el Desafío

En su paso por Los Enredados, Guajira se anima a responder a críticas que han surgido en las redes sociales dada su participación en la edición por los 20 años del Desafío, especialmente a aquellos que quieren restarle valor a lo conseguido en el Box Negro durante la Gran Final del reality de los colombianos, en el cual se brindó un espectáculo por parte de todos los competidores.

Y es que la dupla de Kevyn, con quien alzó la copa de campeones, no se queda callada ante el comentario de un usuario en X, ya que puso bajo la lupa lo hecho en la Ciudadela,: "A Guajira solo la dejaron competir en eso por no haber ganado el año pasado y si está compitiendo es solo por ser refuerzo. Debió darle el puesto a alguien que sí era de la edición y que sí lo merecía".

Con bastante personalidad y segura de ella misma, algo en lo que ha venido trabajando desde que estuvo en el Desafío The Box 2023, Guajira no se queda callada frente a este tipo de opiniones y deja algo muy en claro.

"Ya es un tema en el que tocaría devolver el tiempo y decirle a este man (Kevyn) que elija a otro o simplemente que vayan al médico y pidan recetas para los malestares, porque todo lo que hago yo les duele. Yo no soy médico, soy abogada, para pastillas no tengo ni idea", exalta la invitada a Los Enredados, quien tiene muy en claro que estos tipos de comentarios ya no suelen afectarla y que una persona detrás de la pantalla no define el tipo de persona que es.

Mostrándose muy orgullosa de lo realizado dentro del Desafío 2024 y reafirmando la buena competidora que es, la que era integrante del equipo Pibe destaca: "la verdad es que ganamos y desganada no hay. Además, soy la única mujer que en 20 años ha tenido la capacidad de llegar a dos finales consecutivas".

De esta manera, Guajira demuestra que este logro y esta felicidad no son fáciles de quitar y que ella no está dispuesta a dejar que otras personas, quienes se creen con la potestad de atacarla, arruinen lo que está viviendo.