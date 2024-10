¿Kevyn y Guajira son novios?: Los ganadores del Desafío revelan varias verdades

Kevyn y Guajira arriban a Los Enredados para no guardarse secretos sobre su paso por la Ciudadela, respondiendo a varios rumores y opiniones alrededor de su paso por la Ciudadela, entre ello si en realidad son pareja y si viven juntos.

A su vez, aprovechan para dejar en claro qué amistades y cuáles no continúan después de haber estado en el reality de los colombianos, en donde causaron amores y odios entre los fanáticos del programa.

Mira este capítulo completo de Los Enredados:

Guajira responde si solo fue un refuerzo en el Desafío

Con bastante personalidad y segura de ella misma, algo en lo que ha venido trabajando desde que estuvo en el Desafío The Box 2023, Guajira no se queda callada frente a este tipo de opiniones y deja algo muy en claro.

Publicidad

"Ya es un tema en el que tocaría devolver el tiempo y decirle a este man (Kevyn) que elija a otro o simplemente que vayan al médico y pidan recetas para los malestares, porque todo lo que hago yo les duele. Yo no soy médico, soy abogada, para pastillas no tengo ni idea", exalta la invitada a Los Enredados, quien tiene muy en claro que estos tipos de comentarios ya no suelen afectarla y que una persona detrás de la pantalla no define el tipo de persona que es.

Guajira dice qué pasó con Mai del Desafío The Box 2023

Al reaccionar a los memes que les han hecho en redes sociales, la abogada de profesión comenta qué pasó con Mai , pues la exparticipante del Desafío The Box 2023 aseguró no saber por qué su amiga la dejó de seguir en Instagram, después de que tuvieron una amistad tan especial.

Publicidad

Sin tapujos ni temor a las repercusiones de sus palabras, la deportista responde: "Mai si sabe por qué la dejé de seguir, es solo que no tiene los cojones. Hay códigos entre personas que fueron amigas, que no se haga la loca".

Indirecta de Guajira a Natalia del Desafío

La participante del Desafío 2024 no tuvo “pelos en la lengua” al momento de reaccionar a un meme de Natalia , el cual hacía referencia a su cercanía con Kevyn en la competencia:

“Si yo fuera ella también estaría ardida por dejar ir 1.200 millones”, dijo entre risas, agregando que Natalia “no miró más allá”. “Yo, en cambio, los tengo aquí al ladito”, concluyó Guajira.