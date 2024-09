El Mindo responde a lo más extraño que han dicho de él en redes durante 10 años

El nuevo invitado a Los Enredados de La Red y Caracol Televisión es el creador de contenido Armando Ortiz Vera, más conocido como El Mindo , que también ha trabajado como actor, creativo de redes sociales y aún sigue en la industria.

Previamente había tenido que decir a través de su cuenta de Instagram en la que ya tiene más de tres millones y medio de fanáticos que claramente que tuviera un romance con la Liendra no era una hipótesis real y, a modo de broma durante Los Enredados asegura que el influenciador es como un hermano para él.

Adicionalmente menciona: “Uno tiene que estar muy necesitado para meterse con La Liendra” y por eso es cuestionado, ¿dice que Dani Duke, novia de la Liendra , es una de estas personas? Como reacción lo niega rotundamente y la halaga.

Por otra parte, al parecer, al caleño lo habrían visto en San Francisco muy de cerca con Carolina Pico, por eso se creó la hipótesis de que eran más que solo amigos, sin embargo, él declara que esta afirmación es completamente fake y explica por qué.

“Es muy sencillo”, declara y continúa diciendo que a él lo invitaron a un palco en el que entró mucha gente, por lo que el espacio dentro del mismo era muy poco y todos se sentían apretados, “uno qué más hace, bienvenidos todos”.

Esta celebridad de internet revela ante los micrófonos y cámaras de Los Enredados que su madre "solía vender disfraces en cajas de compensación y aprovechaba porque es súper pila. En los almuerzos me paraba como un maniquí móvil disfrazado de Peter Pan, pirata y miquito para mostrarle a los clientes 'así le va a quedar a su hijo'".

Al referirse a qué haría si en un mañana no tuviese redes sociales y sus cuentas se cerraran, obligándolo a estar por fuera de esta industria digital, el creador de contenido recalca que él hizo muchos oficios antes de volverse viral y que no tendría problema, en un principio, en regresar a esto cuando sea necesario.

"Yo sé trabajar: yo hice lechona, fui esteticista, fui empacador de mercados. Puedo con lo que me pongan a hacer", recalca El Mindo, quien tiene muy presente que no se va a echar a la pena si de un momento a otro se le acaba el reconocimiento o lo que ha hecho con sus videos.

Cabe destacar que este creador de contenido tiene un restaurante de hamburguesas, cuyo primer punto físico está en Cali, en donde funciona como cocina oculta, del cual es un gran abanderado.

"Cuando yo estoy en Cali me voy allá a hacer de todo: meserear, atender a la gente. Un día una señora me dijo 'me han recomendado mucho estas hamburguesas, que son de un youtuber, El Milton'", relata el emprendedor, quien con una sonrisa reconoce el trabajo que hace por su propio negocio, en el que siempre aprovecha para estar al mando y realizar las labores que sean necesarias.

Durante su paso por Los Enredados, el creador de contenido aprovecha para mencionar con quién se enredaría, aunque antes hace la claridad de que ya se encuentra en una relación sentimental y que esto hace parte de una dinámica del programa. Tras esto, dice que sin duda alguna la actriz de Hollywood sería una candidata internacional, pues ya tuvo la oportunidad de conocerla personalmente.

El influenciador caleño de 36 años se le mide a jugar preguntas Ping Pong, en donde no puede tomarse mucho tiempo pensando en su respuesta. Por lo que en primer lugar dice su nombre completo, Armando Albeto Ortiz Vera, y bromea diciendo que "nació con 40 años encima".

Luego, relata que si fuera un polito de colores, sería gris, aunque esto no tiene relación alguna con su personalidad o estado de ánimo. Al hablar sobre comida, confiesa que en realidad come todo, aún más cuando lo invitan, pero luego asegura que va en contra de la corriente y cree que la trufa es invasiva y que disfruta comer modongo e hígado encebollado, dos platos que suelen dividir opiniones.

Como todo un viajero que conoce varios lugares del mundo, y por supuesto del país, El Mindo comenta que su lugar favorito es Cali, pero debido a que esta es su ciudad natal, como segunda opción ubica a Bucaramanga.