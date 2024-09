Omar Murillo y Koral ponen al descubierto su relación: Conoce sus secretos

Koral Costa y Omar Murillo son los sextos invitados a Los Enredados, el programa colaborativo entre Caracol Televisión y La Red en el que los famosos de la farándula colombiana exponen sus secretos. Este formato cuenta con una dinámica en la que los entrevistados deben revelar algo que no se le ve a simple vista, por lo que la artista aprovecha para recordar que tiene más "plástico que una bolsa".

La creadora de contenido digital asegura en medio del encuentro que hace aproximadamente seis años estuvo a punto de acabar con su propia vida debido a que estaba batallando contra la depresión, una enfermada que muchas veces pasa desapercibida para las personas que rodean al paciente.

Por su parte, Murillo relata que tuvo miedo por su existencia cuando se encontraba en un vuelo, en el que también estaba Leider Calimenio Preciado, exjugador de fútbol, y que en esa oportunidad atravesaron por una turbulencia bastante fuerte, al punto de asegurar que nunca había pasado por una de ese tipo.

Uno de los temas más llamativos es cuando informan que al mes de noviazgo empezaron a planear su primer viaje como pareja, y todo coincidió en que cuando estaban realizando los trámites correspondientes para obtener su VISA y viajar a Estados Unidos, aprovecharon para casarse por lo civil en una notaría ubicada en el parque Lourdes, en Bogotá. Esto sorprende a los entrevistadores, quienes destacan que en menos de dos meses vivieron lo que usualmente experimenta una pareja convencional en aproximadamente años; además, los felicitan por su estabilidad, ya que han tenido que afrontar todo tipo de comentarios de personas que no creían en que serían felices.

En una de las secciones, a Koral le muestran una instantánea en la que aparecen cuatro niñas junto a una profesora. Y lo cierto es que ella es una de las pequeñas allí, debido a esto, al verla se queda en silencio unos segundos y dice que “se le aguaron los ojos”.

Ante la pregunta de qué se diría a sí misma en sus primeros años, no lo duda y agrega que su consejo principal sería “que no pierda el corazón que tiene” y continúa insistiendo en que no lo haga “por personas que no valen la pena”.

Posteriormente, los conductores del programa proyectan una fotografía de la infancia de Murillo. Según informa, solo tiene registro de esta imagen y agrega que todo lo que sabe de sus primeros años de vida es gracias a las anécdotas que cuenta su familia y a los recuerdos que atesora en su corazón.

"Es la única foto que yo puedo tener ahora de niño, de chiquito. No existe otra, por lo menos que yo sepa (...) Me acuerdo tanto que ahí tenía unas chanclitas de plástico, las tenía al revés y me estaban regañando", expresa de manera jocosa.

Durante el episodio la pareja también se refiere a los personajes que los han bloqueado y lo que opinan tanto de Ana del Castillo como de La Segura.