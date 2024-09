Epa Colombia y Yina Calderón exponen secretos de su vida: polémicas, relaciones y famosos

Por primera vez, Epa Colombia y Yina Calderón aceptan ser parte de un programa al que asisten juntas, por lo cual se muestran sin filtros en Los Enredados, en donde hablan por primera vez de varios temas sobre su vida, su amistad, relaciones, infidelidades y cuentan más de una verdad que algunos famosos no quieren escuchar.

Para iniciar, las empresarias aseguran que poseen el registro civil de la pequeña que presuntamente sería la hija de Westcol y comentan que la única razón por la que no lo pueden mostrar es porque se trata de una menor de edad, sin embargo, esperan poder hacer público el documento en algún momento, por su parte, Yina insiste en que el streamer “sabe que tiene una hija, pero lo omite”.

La DJ dice que si fuera una mentira él ya habría ido a confrontar a la mujer con la que supuestamente se convirtió en papá, por lo menos a pedirle que desmienta las acusaciones, aunque esto no ha sucedido hasta el momento.

Sobre la infidelidad de Diana Celis, Epa Colombia afirma que fue Liana Salazar la que le escribía insistentemente a su compañera mensajes en WhastApp, lo que eventualmente hizo que la futbolista centrara toda la atención en el cariño que le brindaba y la descuidara a ella que estaba completamente enfocada en su negocio.

“La muchacha molestaba mucho a Diana y ella me decía ‘es que tú nunca me hablas por WhatsApp, nunca me respondes’ y yo ‘no, por lo que me la paso trabajando, pero siempre nos vemos acá en la casa para que nos contemos pues el día', el vivir de lo que ella hacía de entrenamiento y yo en mi empresa”, indica.

En medio de Los Enredados, Daneidy revela que su pareja y mamá de su hija Karol Samantha firmó capitulaciones, pues aprendió de su primera experiencia y, al parecer, quiere tener claro lo que involucre a su patrimonio.

Debido a esto explica que hay un documento que se hizo legal cuando nació Daphne Samara: “todo lo que yo tenga le pertenece solamente a mi hija, no al hijo de ella”, manifiesta y da a entender que a su novia tampoco le correspondería nada, ya que el 100% es para su bebé.

Sumado a esto, Epa Colombia relata una impactante historia de cuando estaba en una relación con Diana Celis. De acuerdo con la empresaria, todo sucedió en su apartamento del Olaya, y tanto el administrador del conjunto como los celadores saben del hecho: “Diana intentó matarme con un cuchillo. Yo tengo las pruebas de todo, nunca las había querido sacar”, dice. Además dijo que la futbolista solía culparla de sus desgracias en el deporte e incluso en una ocasión la responsabilizó por una rotura de ligamento en su rodilla y por eso le dijo: “Si tú acabaste con mi vida, yo voy a acabar con la tuya”.

Epa continúa con su historia y asegura: “Tenía un amiguito que es con el que yo ando, él cerró la puerta porque ella estaba dándole cuchillo y patada. Tuve que entregarle finalmente el apartamento del Olaya”. Acto seguido, la invitada de Los Enredados comenta que considera que Diana Celis es “solapada” y que no cuenta la realidad de su vida.

Con respecto a las cosas que ventilaron de famosos, la empresaria de las keratinas señala que Alina Lozano y Jim Velásquez en la vida real no tienen ningún tipo de vínculo amoroso y agrega que se enteró de la noticia cuando fue invitada a la boda.

“Eso no es real, pero a mí me habían dicho cuando me invitaron al matrimonio porque yo fui, yo lloré y dije ‘ay, Dios mío, tan bonito uno casarse’, cuando me dicen ‘Epa, no, eso es mentiras’ y yo ay amiga, quedé fue pegada. Ellos lo hacen para crear contenido y todo”, explica en medio del live.

Sobre los chismes que se han dado a lo largo de los años de una posible relación entre ellas, Yina dice que si fuera cierto que se sintiera atraída por las mujeres, Epa no sería su tipo, lo que causa gracia. Barrera, por su parte, también reacciona con gracia y todo el tiempo asiente a lo que dice su compañera en el set de Los Enredados.