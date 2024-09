“Intentó matarme con un cuchillo": Epa Colombia realiza grave denuncia sobre Diana Celis

Epa Colombia y Yina Calderón son dos de los personajes más polémicos de la farándula del país y siempre dan de qué hablar por sus declaraciones en redes sociales. Por eso, en Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red, las influenciadoras deciden ahondar y revelar detalles inéditos de aquellos temas controversiales que las han marcado.

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, recuerda lo que sucedió con su expareja la jugadora profesional de fútbol Diana Celis, quien le fue infiel con Liana Salazar, también deportista.

El intento de homicidio de Diana Celis contra Epa Colombia

De acuerdo con la empresaria, todo sucedió en su apartamento del Olaya, y tanto el administrador del conjunto como los celadores saben del hecho: “Diana intentó matarme con un cuchillo. Yo tengo las pruebas de todo, nunca las había querido sacar”, dice.

Epa Colombia contó que Celis solía culparla de sus desgracias en el fútbol e incluso en una ocasión la responsabilizó por una rotura de ligamento en su rodilla y por eso le dijo: “Si tú acabaste con mi vida, yo voy a acabar con la tuya”.

Epa continúa con su historia y asegura: “Tenía un amiguito que es con el que yo ando, él cerró la puerta porque ella estaba dándole cuchillo y patada. Tuve que entregarle finalmente el apartamento del Olaya”. Acto seguido, la invitada de los Enredados comenta que considera que Diana Celis es “solapada” y que no cuenta la realidad de su vida.

¿Quién buscó a quién? Epa Colombia se destapa sobre la infidelidad de Diana Celis

La creadora de contenido digital también afirma que fue Liana Salazar la que le escribía insistentemente a su compañera mensajes en WhastApp, lo que eventualmente hizo que Celis centrara toda la atención en el cariño que le brindaba y la descuidara a ella que estaba completamente enfocada en su negocio.

“La muchacha molestaba mucho a Diana y ella me decía ‘es que tú nunca me hablas por WhatsApp, nunca me respondes’ y yo ‘no, por lo que me la paso trabajando, pero siempre nos vemos acá en la casa para que nos contemos pues el día', el vivir de lo que ella hacía de entrenamiento y yo en mi empresa”, indica.