Epa Colombia le canta la tabla a Yina Calderón: Esta es la verdad que nunca le había dicho

Al mejor estilo de Epa Colombia y Yina Calderón, en Los Enredados ponemos a estas creadoras de contenido a decirse las cosas de frente y sin filtros, tal y como lo hacen juntas con respecto a otros creadores de contenido y famosos, por lo cual aprovechan para sacar trapitos al sol y decirse unas verdades de frente.

Lee también: Epa Colombia revela algo que nunca había dicho sobre la boda de Valdiri: "Me dolió muchísimo"

Epa Colombia revela por qué Yina Calderón la hirió

La empresaria se pone los guantes de boxeo para hablar sobre su relación con su colega y lo que realmente piensa de ella, dejando de lado las discusiones o polémicas en las que se han visto envueltas a lo largo de los años.

"Yo admiro muchísimo a Yina, me cae muy bien, es una mujer muy trabajadora, emprendedora y berraca", exalta Epa Colombia, quien demuestra que más allá de las diferencias que puedan tener, esta no es una razón para desconocer lo hecho por ella.

Te puede interesar: Epa Colombia relata qué hizo luego de ver los mensajes de infidelidad de Diana Celis

Al comentar el momento en el que Yina Calderón la hirió y causó en ella un fuerte impacto, la empresaria hace un viaje en el tiempo tres años atrás y explica por qué dicha situación la molestó tanto, especialmente porque no lo esperaba de su compañera.

Publicidad

"Cuando yo en el 2021 me volví muy viral con lo de las keratinas y el tema del negocio, Yina me atacó demasiado, especialmente a mi empresa, diciendo que eran productos de tres mil", recalca Epa Colombia, quien da una muestra de cómo la pone esta situación.

Conoce más: “Intentó matarme con un cuchillo": Epa Colombia realiza grave denuncia sobre Diana Celis

La invitada a Los Enredados, tornándose seria, añade: "de resto ella puede trapear conmigo, pero se metió con mi empresa y con eso no se puede, porque de ahí uno le da de comer a muchísimas personas. Me atacaste y me dolió".

Publicidad

Ante esto, Epa Colombia explica que además para esa época intentó darle una mano, pero Yina no la aceptó: "por estar tan borracha no aprovechó la oportunidad que yo le di en el 2021, yo sí quise ayudarla de muchísimas maneras, pero por estar tomada y hablar tanto no se pudo". En medio de esto, la también creadora de contenido se muestra incómoda ante las declaraciones de su compañera, pues es consciente de lo que hizo.