Epa Colombia relata qué hizo luego de ver los mensajes de infidelidad de Diana Celis

Dada la más reciente demanda que Diana Celis le hizo a Epa Colombia, quien ha dado varios detalles de la cantidad de dinero que le está pidiendo y la cifra que le entregó en el acuerdo pasado, la empresaria aprovecha su paso por Los Enredados para contar un poco más sobre cómo fue enterarse de la noticia que le terminó quebrando el corazón.

La creadora de contenido decide hablar más sobre el tema al exponer el mensaje con el que inició el fin de su relación, lo que ella le pedía en caso de que quisiese estar con otra mujer y lo que hizo al enterarse de los chats.

Inicialmente, Epa Colombia responde en Los Enredados si ella se imaginaba que su pareja le pusiera los cachos: "yo sí lo esperaba, porque Diana es bonita, no lo puedo negar, y a ella le caían muchas personas en el fútbol, ella me mostraba cuando le daban chocolatinas, cuando se concentraban y las molestaban, todo ello".

A pesar de que este noviazgo duró seis años, la final de la misma fue bastante polémico y generó mucho revuelto en las redes sociales, ya que ninguno de sus fanáticos se imaginaba lo que pasaba en su privacidad.

En cuanto al tema de la infidelidad, Epa Colombia recalca que: "yo siempre le decía 'dígame si no quiere estar conmigo. Sea muy sincera, cuando se le acabe el amor cuénteme'". A su vez, dice que era incómodo que otras personas le estuvieran comentando qué hacía su pareja cuando no estaban juntas.

Ante estas declaraciones, la empresaria exalta que Diana Celis y Liana Salazar, la mujer con la que de acuerdo a la creadora de contenido le fueron infiel, siguen en un noviazgo y hace énfasis en que para dicho momento la otra futbolista también tenía una relación y que presuntamente se habría casado por la notaría antes de todo esto.

Epa Colombia relata cómo descubrió que le ponían los cachos: "ella entrenaba y llegaba muy cansada, entonces yo le cogía el celular y yo veía ahí las conversaciones. Borraba algunas, pero uno ya en iPhone puede recuperar hasta los pantallazos. Yo no le decía nada, cuando menos pensaba yo me fui y ya".

Cabe destacar que el día que se enteró de todo le había pedido el teléfono a su pareja para llamar al 'Francés', quien es el hombre que la ayuda con su negocio, y en medio de eso llegó un mensaje que decía "esta mañana la pasamos muy rico". Tras dejar en claro que con esto le rompió el corazón, la empresaria resalta que sí amaba a Diana, pues la considera como su primer amor.

Para finalizar, Epa Colombia explica: "me dolió mucho terminar con ella, pero no sabía que me había pagado de esa manera". Asimismo, cuenta que luego buscó a Karol y por eso la gente la tildó de infiel, lo que la hace destacar que ella no es "asolapada" y que muestra las cosas como son.