¿Fueron pareja? Epa Colombia y Yina Calderón hablan sin pelos en la lengua sobre su relación

Yina Calderón y Epa Colombia aprovechan su paso por Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red, para exponer a varios famosos de la farándula colombiana y aclarar situaciones de su vida, como la interrogante que muchos tienen sobre si ellas dos fueron pareja.

En esta transmisión en vivo, las generadoras de contenido hablan sin tapujos sobre sus vidas personales y el entrevistador les pregunta si existió un amorío entre las dos en algún momento, pues se han mostrado cercanas desde hace varios años, aunque han afrontado varios altibajos.

Epa Colombia y Yina Calderón responden si alguna vez fueron pareja

La DJ de guaracha se refiere al tema de si tuvo un romance con la empresaria de keratinas diciendo en primer lugar que no es homosexual y que lo único que le generan las mujeres es inspiración, pero hace una aclaración: "me encantan los hombres y no me gustan las niñas".

Luego, entre risas, Yina dice que si fuera cierto que se sintiera atraída por las mujeres, Epa no sería su tipo, lo que causa gracia. Barrera, por su parte, también reacciona con gracia y todo el tiempo asiente a lo que dice su compañera en el set de Los Enredados.

¿Quién buscó a quién? Epa Colombia se destapa sobre la infidelidad de Diana Celis

La creadora de contenido digital también afirma que fue Liana Salazar la que le escribía insistentemente a su compañera mensajes en WhastApp, lo que eventualmente hizo que Celis centrara toda la atención en el cariño que le brindaba y la descuidara a ella que estaba completamente enfocada en su negocio.

“La muchacha molestaba mucho a Diana y ella me decía ‘es que tú nunca me hablas por WhatsApp, nunca me respondes’ y yo ‘no, por lo que me la paso trabajando, pero siempre nos vemos acá en la casa para que nos contemos pues el día', el vivir de lo que ella hacía de entrenamiento y yo en mi empresa”, indica.