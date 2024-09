Yina Calderón reta a Dejota e Itzza Primera a que confirmen que tuvo una relación con Legarda

La cuarta entrega de Los Enredados llega recargada y explosiva gracias a Yina Calderón y Epa Colombia, quienes no se guardan nada y revelan detalles adicionales de los temas que ya han abordado en sus tan polémicas transmisiones en vivo.

En este podcast de Caracoltv.com y La Red, la DJ de guaracha se refiere a Legarda, el cantante y compositor colombiano que murió en 2019 por una herida en la cabeza por arma de fuego y que fue pareja de Luisa Fernanda W.

Yina Calderón insiste en que fue novia de Legarda

Cuando Calderón reveló en su transmisión en vivo que ella había sido novia del músico, Epa se mostró incrédula y muchos de sus seguidores también, por eso en Los Enredados se defendió: “Ustedes no saben el hombre con el que yo estoy saliendo en este momento. Se les hace extraño que Legarda haya sido mi novio, pero yo les digo que la suerte de la fea, la bonita la desea”.

Luego, comenta que salió con el intérprete de ‘Ya estoy mejor’ uno o dos años antes de que este se involucrara con Luisa, justo cuando ella tenía un look extrovertido y estaba atravesando un complejo momento por su alcoholismo.

“Las cosas con él no funcionaron porque yo tomaba mucho. Lo puede decir Dejota, que era su productor e iba a mi casa”, dice Yina Calderón, pero la empresaria Epa no se muestra convencida e insta a que tanto el hombre, como Itzza Primera confirmen las palabras de su colega.

No siendo suficiente, Yina agrega que inclusive, una vez su mamá “me lo sacó del baño con palo de escoba”, aunque no revela mayores detalles y luego lamenta que el cantante no se pueda defender. Al final insiste: "el productor que iba a tomar a mi casa, puede decir que es verdad. Escríbanle a Dejota que salga a hablar que necesito la prueba".

