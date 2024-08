Zion Hwang confiesa si le pagó a Jessi Uribe para tener una canción juntos.

Durante su entrevista en Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red, Zion Hwang revela detalles de su carrera musical y se destapa sobre cómo logró tener una colaboración Jessi Uribe, uno de los cantantes de música popular más queridos y respetados tanto a nivel nacional, como internacional.

En primer lugar, este coreano cuenta que uno de sus mayores sueños es fusionar el concepto del show de la reconocida agrupación BTS, con la música regional. "¿Me imaginan a mí bailando y cantando despecho?", les pregunta a los entrevistadores.

Teniendo en cuenta que un elemento representativo de los espectáculos que entrega la sensacional banda es su puesta en escena donde brilla el baile, a petición de la periodista, saca a flote los pasos prohibidos y baila al ritmo de reguetón. No obstante, acepta que es "un árbol y un tronco" y que está tomando clases para mejorar.

Zion Hwang revela si le pagó a Jessi Uribe por cantar juntos

Zion Hwang sigue sincerándose en Los Enredados y se refiere a los rumores que existen sobre su colaboración con Jessi Uribe, pues son muchos los comentarios en los que sus detractores señalan que le pagó al intérprete de 'Dulce Pecado' para que unieran sus voces en un mismo tema.

"Todo fue gracias a Dios", dice, y luego comenta que como es un verdadero amante de la música popular, durante un tiempo utilizó sus redes sociales para publicar covers de ‘Guaro' y ‘Aventurero’, los cuales fueron la sensación y le dieron un amplio reconocimiento digital.

Al ver que su voz y su estilo fue de muchas personas, él se preguntó a sí mismo: "Mi mamá no quiere escucharme cantar, pero ¿será que la gente sí?". Los comentarios positivos lo llenaron de impulso para que viajara a Medellín a hablar con un productor, quien lo escuchó y creyó en su talento.

De su trabajo con este hombre, de quien no reveló el nombre, surgió el tema ‘Culpa de Quién’ y cuenta que él también participó en el proceso de composición. Pero la verdadera sorpresa ocurrió cuando a los 15 días del lanzamiento el video oficial superó los 3 millones de reproducciones en YouTube y Jessi Uribe lo contactó por Instagram para proponerle que hiciera un remix.

Zion Hwang asegura que su mamá es su peor 'hater'

El coreano explica que el 'hate' nunca lo ha afectado, aunque es consciente de que en Corea del Sur han sido muchas las personas que han acabado con su vida, por lo que entiende que este es un tema serio y delicado de abordar.

Acto seguido, entre risas, revela que su mayor 'hater' es su madre, pues ella no parece creer en su potencial o en sus proyectos; además es una mujer bastante sincera sin pelos en la lengua: "Mi mamá me tira todo el tiempo, usted no sirve para influencer ni famoso porque es muy feo. Los famosos deben ser guapos, pero usted es muy cabezón y no sabe bailar. No puede hacer nada, no habla bien español y es un cantante de ducha".

