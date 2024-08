Laura Barjum acepta que tras tantas infidelidades quiere intentar una relación abierta

Laura Barjum habla sin tapujos de sus relaciones en Los Enredados, en donde aceptó que es amiga de la gran mayoría de sus exnovios y dejó en claro que no ha borrado parte de sus publicaciones con Diego Sáenz porque esto hace parte de lo que ha vivido, no obstante, da una exclusiva acerca de algo que ha venido pensando con base a los fracasos que ha tenido en cuestiones del amor.

La actriz hace un #SinFiltro durante su paso por el primer capítulo de Los Enredados y cuenta algo inédito sobre sus relaciones: "mi estadística en este momento es que todos los hombres son infieles, ¿por qué? porque todos conmigo lo han sido". Ante esto, dice que el común denominador con todos, excepto con su expareja de la escuela de teatro que fue durante su relación, es que se ha enterado de los cachos después de que terminan y que ellos han sido los que le han dicho, ya que ella nunca se percató de eso.

En cuanto a las relaciones abiertas, Laura Barjum afirma que no se la han propuesto, pero que está dispuesta a ser ella quien plantee eso en su próxima relación, dado que ella siempre ha mantenido su palabra y le han fallado, por lo que ahora quiere que tanto ella como su pareja se encuentren en la misma posición.

"No me lo han propuesto, pero lo voy a proponer yo, porque o todos en la cama o todos en el suelo", dice en medio de risas la actriz que hace parte del elenco de Klass 95, destacando que no considera sano estar envuelta en un vinculo monógamo en el que solo ella es quien cumple lo pactado.

Viendo esto como algo para hablarlo sin tabú y dando su opinión de frente, sin importarle las críticas que pueda generar, Laura menciona que las relaciones deben ser justas y equilibradas para las partes que se involucren: "es como que todos tengamos permiso, yo de tonta manteniendo mi palabra, ¡déjenme a mí también".

Aclarando que ella nunca ha sido infiel, la actriz menciona que esto no ha sido porque no tenga ojos para otra persona o que no se haya fijado en alguien más, sino porque consideraba que tenía un acuerdo con otra persona.

Para finalizar, acepta que está feliz con su soltería, disfrutando de las invitaciones que le hacen, del tiempo con sus padres y amigas. Asimismo, destaca que se siente renovada y con disposición a sorprenderse con lo que se venga en su vida.