Laura Barjum se destapa en el amor: ¿Cómo pasó de los cachos a las relaciones abiertas?

Laura Barjum se convierte en la primer invitada de Los Enredados, programa en el que se confiesa completamente sobre la opinión que tiene sobre el amor luego de haber tenido varios fracasos en sus relaciones pasadas, en las que las infidelidades la desmotivaron completamente y la hicieron considerar una llamativa propuesta para quien logre conquistar su corazón.

Además, la actriz que hace parte del elenco de Klass 95 habla sin tapujos de los famosos que bloquearía en sus redes sociales, los traumas con los que lidió por culpa del bullying y cómo fue terminar su relación con Diego Sáenz, la cual había hecho muy pública a través de las redes sociales.

Mira el capítulo completo:

Al inicio de su entrevista en Los Enredados, Laura Barjum deja en claro que Kanye West es uno de los artistas internacionales que menos soporta, al punto que nunca le gustaría conversar con él y que sin duda mantendría alejado a toda costa. Al darle cuatro opciones, entre las que tiene que elegir a quien bloquearía, ghostearía, silenciaría y haría match, sin duda alguna considera que Jessica Cediel es una persona, a pesar de que no la conoce, con la cual se la llevaría bastante bien.

En cuanto a ese alguien al que ignoraría en definitiva se trataría de Cristina Warner: "es la novia de mi ex, entonces puede que algo pase. Ella me cae muy bien, la admiro un montón, sigo su trabajo como actriz hace tiempo, espero que todo esté bien, pero no tenía más opciones". Al hablar sobre el bloqueo, destaca que sería a Aida Victoria Merlano por causa de unos comentarios que hizo luego de un polémico video, dejando como descarte a Demi-Leigh Tebow como la mujer a la que silenciaría.

Ante esto, Laura Barjum confiesa que antes de que el término de responsabilidad afectiva tomara tanta fuerza ella ya actuaba de esta manera, pues recalca que siempre ha dado explicaciones y que le ha dolido cuando no le dan un por qué a las acciones que toman hacia ella.

Con respecto a que aún tiene algunas imágenes y videos con Diego Sáenz en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido responde: "eso hizo parte de mi vida, cuando mi equipo me hizo la sugerencia les dije que tampoco iba a borrar todo, porque no es como que nunca pasó. Yo aprendí un montón de esa relación, de él".

Volviendo un poco más atrás en el tiempo, directamente a su infancia, Laura habla con respecto a lo que fue el bullying para ella: "en ese momento, mi madurez no me daba para tener empatía con las chicas que estaban atacándome". Además, revela que las personas que la afectaron nunca le pidieron perdón: "creí que nada me iba a salir bien y lo hice para la vida". En este punto, también destaca que en redes, mientras estaba en el certamen de belleza más importante del mundo, muchos compatriotas estaban en contra de ella.

Hablando de su paso en Miss Universe en 2017, la que fue virreina universal recuerda cómo fue haber vivido dicho momento: "yo me acuerdo que hubo un blanco en mi cerebro, un pequeño apagón, el momento fue bien surreal, ni siquiera me acuerdo bien de ese momento". No obstante, reconoce que tiempo después entendió los beneficios de haber quedado de segunda.

Volviendo al tema de las relaciones, Laura Barjum hace un #SinFiltro durante su paso por Los Enredados y cuenta algo inédito sobre sus relaciones: "mi estadística en este momento es que todos los hombres son infieles, ¿por qué? porque todos conmigo lo han sido". Ante esto, dice que el común denominador con todos, excepto con su expareja de la escuela de teatro que fue durante su relación, es que se ha enterado de los cachos después de que terminan y que ellos han sido los que le han dicho, ya que ella nunca se percató de eso.

En cuanto a las relaciones abiertas, Laura Barjum afirma que no se la han propuesto, pero que está dispuesta a ser ella quien plantee eso en su próxima relación, dado que ella siempre ha mantenido su palabra y le han fallado, por lo que ahora quiere que tanto ella como su pareja se encuentren en la misma posición.

Para finalizar, acepta que está feliz con su soltería, disfrutando de las invitaciones que le hacen, del tiempo con sus padres y amigas. Asimismo, destaca que se siente renovada y con disposición a sorprenderse con lo que se venga en su vida.