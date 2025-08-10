Katalina Posada cuenta los problemas legales con Luis Alberto Posada: "Pidió una orden de caución”

En La Red, Katalina Posada indica que tuvo que enfrentar varios procesos legales ante demandas que habría hecho Luis Alberto Posada, según revela la mujer. Ella afirma que durante todo ese momento ella estaba en su peor momento emocional.

Problemas legales con Luis Alberto Posada

"OH! Sorpresa, que durante el encierro y eso, me llegan notificaciones de comisarías. Me demandaba porque me quería rebajar la cuota de los alimentos, después se inventaron un complot entre él y la nueva pareja, de que yo había hecho un escándalo público supuestamente en Medellín. Me pidió una orden de caución cuando jamás en la vida lo he buscado", empezó diciendo.

Luego de la última, Katalina afirma que llegaron a un acuerdo de que él no la iba a volver a demandar, por lo que está esperando si eso es cierto o no. "Porque con él, todo puede pasar". Sin embargo, destaca que él siempre ha sido un gran padre con los cuatro hijos que tienen.

Problemas con la nueva pareja de Luis Alberto Posada

Según revela Katalina, que algunos momentos los hijos se han sentido mal por la nueva pareja de su padre. Frente a esto, la mujer ha sido partícipe que siempre que tienen esos momentos en familia, es para verlo a él. "Yo me frustro, porque quién quiere que traten mal a sus hijos".

Tras tres años de separarse, afirma que ahora vive en otra casa y que volvió a sentir el amor. En medio de esto relación, de nuevo pasó por algo complejo por una bacteria y su exsuegra de aquel hombre la cuidó. Ahora bien, indica que está soltera y disfrutando todo.

