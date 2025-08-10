Mencho, participante del Desafío, cuenta cómo enfrentó la muerte de su hermano

Ante las cámaras de La Red, Mecho, la integrante de Gamma del Desafío Siglo XXI, detalla toda su experiencia levantando pesas. Indica que el deporte nunca la sacó, sino que fue ella la que tomó la decisión de retirarse por su hija

Mira también: Gio dejó con la mano estirada a Rata en el Desafío: pelea con Mencho lo sacó de sus casillas

Mencho habló de cuando perdió a su hermano

Sin embargo, lo más difícil que enfrentó la Súper Humana fue cuando se encontraba muy lejos de Colombia. Ahí se enteró de la muerte de su hermano y en entrevista exclusiva cuenta cómo enfrentó aquel dolor.

"En el 2018, no pude estar con él. Mi hermano fue una persona muy saludable y le dio un infarto. Nosotros en la competencia no sabíamos lo que estaba pasando en la realidad de nuestras familias. Cuando me dicen que nos esperan en la funeraria, eso fue un shock. Casi me vuelvo loca, me inyectaron, me dieron pastillas para tranquilizarme. La federación me dio el apoyo de poder devolverme", empezó diciendo.

Publicidad

Tras esto, confiesa que desde el Ministerio del Deporte también buscaron los medios para ayudarla a volver a Colombia y despedirse de su hermano, pero no se pudo. Por lo cual, decidió competir en honor a su memoria.

Mira también: El miedo de Mencho en la prueba del Desafío por el que Zambrano tomó radical decisión en Gamma

Publicidad

Mencho, del Desafío, sufrió de depresión

Tras esto, afirmó que en la competencia de Tokio 2020 fue la más dura de toda su vida, porque era la única medalla opcionada de oro. "No fue la mejor, tuve mucha carga mental y no me dejaron ese momento. Eran seis movimientos y solo hice dos, pero no se dio. Tuve una depresión y quise tomar una fatal decisión, porque no le cumplí a toda mi familia y a Colombia. Bajé como 8 kilos, las uñas se me partían porque no quería comer", agregó.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

