Famosa agrupación de música urbana confiesa los momentos duros de su carrera: “Nos pasó factura”

En La Red habló la agrupación Yandar & Yostin, quienes son recordados por la canción que hicieron junto a Andy Rivera llamada 'Te pintaron pajaritos'. Según indicaron, les pasaron varias cosas por no estar preparados a este boom que tuvieron.

Qué le pasó a Yandar & Yostin

"Nos enfocamos mucho en la música y no en el negocio, lo que es un contrato legal. Eso nos pasó factura luego de unos años, porque toda la música salió de las plataformas digitales", empezaron diciendo.

Además, los años de éxito también los llevaron a una vida de excesos que los desviaron de su rumbo. A uno de ellos le afectó haber tenido contacto con sustancias, porque su nariz salió pagando por esta situación.

"Se deja uno llevar por las amistades que no le aportan nada en la vida. Uno salía de un lugar y luego al otro. La verdad eso no es felicidad", añadieron, en al que también confesaron que su estilo de vida cambió y por eso están renovados para volver a la música.

Además, indicaron que por la idea de tener una familia, todo cambió. Estuvieron al límite de muchas cosas, pero luego de vivir aquellas experiencias, tomaron la decisión de retomar su proyecto musical, alejados de los excesos.

