¿Zion Hwang le pagó a Jessi Uribe?: así incursiona un coreano en la música popular

Esta vez, el invitado a Los Enredados es el influenciador Zion Hwang, el coreano más colombiano de todos, que habla acerca de su amistad con Yeferson Cossio, sobre el que dice que no sería quien es hoy en día, pues fue la persona que le enseñó de redes.

A la pregunta de si ahora son enemigos aclara que eso es fake, simplemente sus prioridades han cambiado y debe enfocarse un poco más en su restaurante y en su carrera como cantante, por eso no aparecen juntos con la frecuencia con la que lo hacían previamente.

Por otro lado, hace énfasis en que su restaurante lo ha llenado de bendiciones, ya que fue allí donde conoció al mencionado creador de contenido y también vio a su ahora novia, ella fue a comer y él se enamoró a primera vista.

De hecho, tuvo que buscar un piropo en internet y terminó usando la clásica frase “no te dolió” para conquistarla, aunque declaró que inicialmente fue complicado, pues ella no se dejó llevar tan fácil por sus encantos, actualmente llevan cuatro años juntos.

Mira el capítulo completo:

Acerca de su comida colombiana favorita, el coreano dice que es muy difícil elegir un plato, ya que ama el sancocho en leña y ha aprendido a quitarse el guayabo con changua, ama también la arepa, la bandeja paisa y la empanada.

Zion está acostumbrado a recibir comentarios de detractores, sin embargo, nunca bloquea a nadie e intenta tomárselos de la mejor manera: “me gusta leer lo que me escriben, puedo desarrollarme y aprender”, declara que escucha y así mejora.

Le hace honor a su apodo del coreano más colombiano y cuenta que se siente como todo un rolo desde que se mudó a Engativá ocho años atrás, a partir del primer momento aprendió que los colombianos son personas alegres, amables y lo han tratado muy bien.

En una de las dinámicas de Los Enredados declara que, si tuviera que hacer match con alguien sería con Yeferson Cossio, mientras que silenciaría a Karol G y le gosthearía a Epa Colombia, aunque sin ninguna razón particular. La única opción que le quedaba era Yeison Jiménez y solo podía bloquearlo, pero aclara que en la vida real jamás lo haría.

Sobre su carrera como cantante, el creador de contenido comenta que su sueño es conectar el concepto de show de BTS con el de la música popular, pues quiere que sus conciertos sean toda una experiencia y finalmente menciona a Jessi Uribe y su colaboración.

Responde a los detractores que dicen que le pagó al intérprete de ‘Dulce Pecado’ para realizar el remix de su canción y explica que no fue así, de hecho, fue el artista quien le escribió a través de Instagram, inicialmente pensó que era una broma, pero cuando se dio cuenta de que no lo era le agradeció mucho.

El influenciador buscó a un productor en Medellín y mostró su talento, el experto le dijo que veía algo en él y desde que comenzaron a trabajar juntos todo ha crecido de manera orgánica, incluyendo sus plataformas de streaming.

Finalmente, confiesa que sus tatuajes no tienen un significado especial y sus padres jamás han estado de acuerdo con que se los hubiese realizado, pues en Corea no están bien vistos, de hecho, su mamá incluso lo golpeó para ordenarle que no se hiciera más.