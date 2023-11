Luisa Fernanda W volvió a hablar de Legarda: “para nadie es un secreto que mi expareja murió"

Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras más comentadas del país y recientemente ha sido tema de conversación gracias a que llegará al altar junto al cantante Pipe Bueno , con quien lleva cuatro años de relación.

La pareja se comprometió en Dubai a finales de octubre y desde entonces tienen la mirada de muchos sobre ellos, pues sus fanáticos ya quieren saber la fecha en la que darán el “sí” definitivo.

Por otro lado, la creadora de contenido fue entrevistada en el podcast de Calle y Poché , allí habló sobre diferentes temas, sin embargo, uno de los que más llamó la atención fue su relación con la muerte.

Con mucha cautela, la paisa les recordó a las influenciadoras que su expareja murió. Se trata de Legarda, quien falleció tras recibir el impacto de una bala perdida en la ciudad de Medellín, “murió de una forma muy triste, mientras que éramos pareja, claro”, afirmó.

Esta es una de las pocas veces que Luisa se refiere al tema y aseguró que para ella todo lo sucedido fue muy traumático, “cuando hablo de esto me puedo hasta confundir con mis propias palabras porque fue muy duro".

Continuó diciendo que a muchos les parecía que ella no estaba sufriendo o que no le había afectado perder a su pareja, no obstante, les respondió y contestó que le dolió con el alma entera. “¿Qué pasa? Yo siento que soy una persona muy resiliente y entiendo, ahora sé que la vida es un ciclo”, les explicó a las creadoras de contenido bogotanas en medio de ‘Human Of Interest’, su show.

Luisa dijo también que no sabe cómo lo tomarán los usuarios de Internet, pero cree que “la vida es de momentos, personas y etapas. Llegan a nuestra vida para enseñarnos muchísimas cosas y vivir momentos maravillosos”.

Sin embargo, desde febrero del 2019, fecha en la que perdió a su entonces pareja , tiene en cuenta que “aquí estamos de paso y nadie tiene la vida comprada. Todos pasamos por muchas situaciones y momentos”, finalizó.

Los comentarios no se han hecho esperar y varios aseguran que la influenciadora no debería seguir recibiendo críticas por este tema, mientras que otros continúan recordando todo lo que sucedió durante estos meses.