Luisa Fernanda W aseguró que se siente "buenona" y la acusaron de mentir sobre su autoestima

Luego de que asistió al concierto de RBD , Luisa Fernanda W había confesado que estaba atravesando por problemas de autoestima debido a que en un mes se subió cuatro kilos, lo cual no la dejó sentirse cómoda con su cuerpo durante este evento, afirmando que tenía dilemas al vestirse, dado que la ropa no le luce como antes.

Asimismo, la creadora de contenido reveló que nunca antes se había preocupado tanto por su peso, sin embargo, dejó en claro que era consciente de que este es un proceso y que pondrá lo mejor de ella para salir adelante y superar este episodio, aunque en ocasiones las redes sociales pueden llegar a ser muy crueles y hacer de esto algo más difícil.

Días después, Luisa Fernanda W compartió uno de sus habituales contenidos, en el cual mostró cómo se alista y prepara para un día, el cual en esta oportunidad era para salir a almorzar.

Al inicio del video, la empresaria comentó que: "estoy pasando por esa etapa en la que me siento 'buenona', 'bastantoncita', pero la verdad no me disgusta". Estas palabras hicieron que sus fanáticos dejaran de lado el resto del 'Get ready with me' y se centraran en lo que dijo, pues consideraron que estaba siendo doble.

De manera rápida la creadora de contenido recibió un gran número de comentarios en su post, sin embargo, a través de sus historias de Instagram respondió a uno de ellos, en el cual ponían en duda su problema de autoestima.

"¿Al fin qué? En estos días salió a decir que no se sentía bien porque había subido de peso. Definitivamente los llamados influencers solo dicen, hacen y muestran lo que usted quiere escuchar, no la realidad ni la verdad", decía el mensaje dejado por uno de sus seguidores.

"Con respecto a este comentario, mi pregunta es: '¿cuántos días o cuánto tiempo uno tiene que estar sintiéndose mal por eso?'. A ver, yo soy una persona de soluciones y si no me siento cómoda con algo, pues busco cambiarlo. Llevo unos días alimentándome mejor, haciendo ejercicio y llevando a cabo el estilo de vida que me gusta", respondió la creadora de contenido, quien no negó su inconformidad.

Catalogándose como una mujer de acción inmediata, Luisa Fernanda W confirmó que poco a poco ha mejorado con respecto a su autoestima e hizo énfasis en que este problema también era de actitud y que por ello ahora la está poniendo toda.