RBD
RBD
Grupo de pop y pop rock mexicano.
Integrante de RBD está embarazada a sus 40 años: "En la dulce espera"
La cantante y actriz posó para la portada de la revista Marie Claire y confirmó que se encuentra esperando a su segundo bebé. La primera nació en diciembre de 2020.
Premios Lo Nuestro: A Christopher Uckermann y Christian Chávez, de RBD, no los dejaron entrar
A través de sus redes sociales, los ganadores de una de las categorías de los premios Lo Nuestro, Christopher Uckermann y Christian Chávez, de RBD, denunciaron que dentro del evento no había lugar para ellos.
Ella es la hermana de Anahí, quien también es famosa en otro país: conócela
Anahí presentó a su hermana en una fotografía compartida en su cuenta de Instagram, pues la mujer asistió al backstage de uno de los conciertos de RBD y ella no dudó al mostrarse emocionada por su compañía.
RBD en concierto: Actriz que interpretó a Sol de la Riva estuvo presente en el espectáculo
Los fanáticos de RBD reaccionaron con furor al ver a la actriz que dio vida a Sol de la Riva en la serie disfrutando del espectáculo, ¿fin a su enemistad con Mía Colucci?
Barbie lanzó una edición especial de RBD y así se ven los muñecos, ¿se parecen a los actores?
Mattel anunció que Barbie tendría un lanzamiento especial, pues la marca se sumó a la tendencia y ahora los mayores fanáticos de RBD podrán adquirir un muñeco de su personaje favorito.
Confundieron a fanáticos de RBD con los originales durante uno de los conciertos en Medellín
En una de las cuatro fechas de RBD en la capital de Antioquia, un grupo de personas se presentaron personificando a los integrantes de la agrupación con el característico estilo de uno de sus videos musicales.
Karol G reaccionó con emotivas palabras al homenaje que Anahí le hizo en show de RBD en Medellín
Durante el tercer concierto de la banda RBD en Medellín en el Estadio Atanasio Girardot, la artista mexicana Anahí quiso tener un detalle especial con Karol G y no dudó en expresarle todo su cariño. ¿Qué le respondió a paisa?
Yina Calderón fue confundida con Karol G mientras disfrutaba del concierto de RBD en Medellín
La reconocida empresaria y Dj. de guaracha Yina Calderón fue captada mientras caminaba por el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, lugar donde se llevó a cabo el concierto de RBD.
Aprovechó el concierto de RBD en Medellín para pedirle matrimonio a su novia frente a la Kiss Cam
En medio de la canción 'Bésame sin miedo', una pareja decidió prometerse amor para toda la vida en frente de los asistentes al concierto de RBD en Medellín. Este es el video.
¿Habrá una invitada sorpresa en los shows de RBD en Colombia? Christian Chávez encendió los rumores
RBD está a punto de volver a presentarse en Colombia después de 18 años y muchos se preguntan qué sorpresas traerán para los asistentes, pues hay varios rumores sobre un invitado especial, ¿será Karol G?