Caracol TV  / RBD

RBD

Grupo de pop y pop rock mexicano.

  • Dulce María, cantante de la legendaria banda RBD, está en embarazo a los 40 años.
    Dulce María, cantante de la legendaria banda RBD, está en embarazo a los 40 años.
    Foto: GettyImages y 'Rebelde'.
    Actualidad

    Integrante de RBD está embarazada a sus 40 años: "En la dulce espera"

    La cantante y actriz posó para la portada de la revista Marie Claire y confirmó que se encuentra esperando a su segundo bebé. La primera nació en diciembre de 2020.

  • Christopher Uckermann y Christian Chávez no entraron a los premios Lo Nuestro.
    Christopher Uckermann y Christian Chávez no entraron a los premios Lo Nuestro.
    Foto: Getty Images
    Eventos

    Premios Lo Nuestro: A Christopher Uckermann y Christian Chávez, de RBD, no los dejaron entrar

    A través de sus redes sociales, los ganadores de una de las categorías de los premios Lo Nuestro, Christopher Uckermann y Christian Chávez, de RBD, denunciaron que dentro del evento no había lugar para ellos.

  • Anahí muestra a su medio hermana, famosa en Perú.
    Anahí muestra a su medio hermana, famosa en Perú.
    Foto: Getty Images
    Actualidad

    Ella es la hermana de Anahí, quien también es famosa en otro país: conócela

    Anahí presentó a su hermana en una fotografía compartida en su cuenta de Instagram, pues la mujer asistió al backstage de uno de los conciertos de RBD y ella no dudó al mostrarse emocionada por su compañía.

  • Sol de la Riva estuvo en el concierto de RBD.
    Actriz que interpretó a Sol de la Riva estuvo en concierto de RBD.
    Foto: 'Rebelde' y GettyImages.
    Eventos

    RBD en concierto: Actriz que interpretó a Sol de la Riva estuvo presente en el espectáculo

    Los fanáticos de RBD reaccionaron con furor al ver a la actriz que dio vida a Sol de la Riva en la serie disfrutando del espectáculo, ¿fin a su enemistad con Mía Colucci?

  • Así es la colección de Barbie inspirada en RBD.
    Así es la colección de Barbie inspirada en RBD.
    Foto: Instagram @rbd_musica
    Actualidad

    Barbie lanzó una edición especial de RBD y así se ven los muñecos, ¿se parecen a los actores?

    Mattel anunció que Barbie tendría un lanzamiento especial, pues la marca se sumó a la tendencia y ahora los mayores fanáticos de RBD podrán adquirir un muñeco de su personaje favorito.

  • Confundieron a fanáticos de RBD con los artistas originales
    Confundieron a fanáticos de RBD con los artistas originales.
    Foto: Instagram @rbd_musica y TikTok @juan__0103
    Actualidad

    Confundieron a fanáticos de RBD con los originales durante uno de los conciertos en Medellín

    En una de las cuatro fechas de RBD en la capital de Antioquia, un grupo de personas se presentaron personificando a los integrantes de la agrupación con el característico estilo de uno de sus videos musicales.

  • Karol G le respondió a Anahí con una emotiva carta en sus redes sociales..jpg
    Karol G respondió al homenaje de Anahí con una emotiva carta en sus redes sociales.
    Foto: Twitter @peten_hou
    Actualidad

    Karol G reaccionó con emotivas palabras al homenaje que Anahí le hizo en show de RBD en Medellín

    Durante el tercer concierto de la banda RBD en Medellín en el Estadio Atanasio Girardot, la artista mexicana Anahí quiso tener un detalle especial con Karol G y no dudó en expresarle todo su cariño. ¿Qué le respondió a paisa?

  • Yina Calderón fue confundida con Karol G en el concierto de RBD.
    Yina Calderón fue confundida con Karol G en el concierto de RBD.
    Foto: Tik Tok @andresfcot
    Actualidad

    Yina Calderón fue confundida con Karol G mientras disfrutaba del concierto de RBD en Medellín

    La reconocida empresaria y Dj. de guaracha Yina Calderón fue captada mientras caminaba por el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, lugar donde se llevó a cabo el concierto de RBD.

  • Pareja se compromete en medio del concierto de RBD en Medellín.
    Pareja se compromete en medio del concierto de RBD en Medellín.
    Foto: Tik Tok @emmaramoso y GettyImages.
    Actualidad

    Aprovechó el concierto de RBD en Medellín para pedirle matrimonio a su novia frente a la Kiss Cam

    En medio de la canción 'Bésame sin miedo', una pareja decidió prometerse amor para toda la vida en frente de los asistentes al concierto de RBD en Medellín. Este es el video.

  • Christian Chávez encendió los rumores sobre Karol G.
    Christian Chávez encendió los rumores sobre Karol G.
    Foto: Getty Images
    Actualidad

    ¿Habrá una invitada sorpresa en los shows de RBD en Colombia? Christian Chávez encendió los rumores

    RBD está a punto de volver a presentarse en Colombia después de 18 años y muchos se preguntan qué sorpresas traerán para los asistentes, pues hay varios rumores sobre un invitado especial, ¿será Karol G?

