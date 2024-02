Premios Lo Nuestro: A Christopher Uckermann y Christian Chávez, de RBD, no los dejaron entrar

RBDes uno de los grupos musicales que mayor éxito ha tenido durante el 2023 y lo que va del 2024, pues la agrupación se reunió con el fin de hacer una serie de presentaciones con las que recorrieron algunos países de Latinoamérica, entre estos, Colombia.

La ciudad de Medellín fue testigo de cuatro fechas en las que el público saltó, cantó, bailó y se emocionó por volver a interpretar las canciones con las que toda una generación creció, debido a esto, Dulce María, Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann, fueron nominados a un reconocimiento.

Y es que, el pasado 22 de febrero en Miami tuvieron lugar los Premios Lo Nuestro, donde RBD competía por el galardón de ‘Grupo del Año - Pop’. Antes del evento, a través de redes sociales, la organización anunció que los artistas mexicanos ganaron.

Debido a esto, todos los ojos estaban sobre la alfombra roja cuando Chávez y Uckermann pasaron por allí, pues sus trajes y apariencia se robaron las miradas, además, eran unos de los ganadores de la noche, sin embargo, tuvieron un inconveniente.

Y es que, por medio de su cuenta de Instagram, el actor y cantante que interpretó a Diego se manifestó, ya que, al parecer, les habían dado entradas incorrectas para la ceremonia y no pudieron entrar al lugar en el que se estaba realizando.

“Salimos de los premios Lo Nuestro, no vamos a estar con ustedes, nos dieron unos boletos equivocados y ya no había mesas. Esto es algo que nos sorprende un poco, una organización extraña”, comentó el artista en claramente desmotivado.

“Los nominados no pudieron entrar al evento”, explicó y le agradeció a todos los fanáticos y seguidores que han estado atentos, asimismo, manifestó que tanto a él, como a su colega les “dolió” viajar hasta Miami para no poder hacer nada, pues dijeron que: “Premios Lo Nuestro no tenía nuestros lugares”.

Premios Lo Nuestro negaron la entrada a RBD!

Cuando se había visto que una entrega de premios negara la entrada a los NOMINADOS?, ¿Quién organizó el evento? Christopher Uckerman aclara la situación.#JusticiaParaRBD pic.twitter.com/1HyGyB99h9 — Chismosote (@ChismosoteTV) February 23, 2024

Los comentarios al respecto no se han hecho esperar y los fans no han dudado al manifestar su ira contra la organización del evento, los que, por el momento, no se han referido al tema. Entre los mensajes de los usuarios de Internet, incluso hay quienes piden una disculpa pública.

“¡El artista nominado debe tener espacio dentro del evento!”, “Es inaceptable que no reserven mesa para el Grupo del Año”, “Ganan el premio y no los dejan entrar 👎🏻 se pasaron”, “Dejando a los integrantes sin ingreso, que falta de respeto”, “¡Exigimos una disculpa!”, se puede leer en la cuenta de la premiación latina.

