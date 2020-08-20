Caracol TV Dulce María
Dulce María
Cantante, actriz y compositora mexicana. Recordada por su participación en 'Rebelde'
Integrante de RBD está embarazada a sus 40 años: "En la dulce espera"
La cantante y actriz posó para la portada de la revista Marie Claire y confirmó que se encuentra esperando a su segundo bebé. La primera nació en diciembre de 2020.
RBD estrenó 'Cerquita de ti', una sorpresa a sus fanáticos para darle pie a 'Soy Rebelde Tour'
La banda pop RBD no solamente preparó un reencuentro por todo lo alto en el escenario, sino que quiso brindarles un nuevo tema musical a sus seguidores, cuya letra va dedicada a las emociones alrededor de sus conciertos.
El icónico momento que vivieron los asistentes al primer concierto de RBD, ¿igual que hace 20 años?
Los reconocidos integrantes de RBD ya iniciaron la tan esperada gira que hace parte de su ‘Soy Rebelde Tour’ y han tenido varias sorpresas para sus fanáticos, entre ellas una que ha sido un guiño a la producción.
Dulce María se reencontró con una de sus mejores amigas de Rebelde, así se ven
En los últimos meses, la nostalgia por Rebelde y por sus integrantes ha aumentado bastante, por eso el hecho de que Dulce María compartiera una foto con una de sus excompañeras encantó a las redes.
RBD anuncia su cuarta y última fecha en Colombia: la banda solo estará en Medellín
Los fanáticos de RBD tendrán la oportunidad de ver su despedida de los escenarios en el estadio Atanasio Girardot en noviembre de 2023, con conciertos en los que estarán cinco de sus miembros originales.
RBD sorprendió a sus fans con una nueva versión de 'Siempre he estado aquí'
La banda RBD había anunciado una gran noticia para todos su fanáticos, quienes fueron complacidos con más música, ya que desde el principio estaban seguros de que no era algo relacionado con la gira.
RBD anuncia un segundo concierto en Medellín para su 'Soy Rebelde Tour 2023'
Después de que se agotaran las entradas disponibles para el primer concierto confirmado, la agrupación mexicana RBD decidió abrir el espacio para dar un segundo espectáculo el 4 de noviembre.
¡RBD dará concierto en Medellín en noviembre! La agrupación lo confirmó desde Provenza
En la capital antioqueña se hizo el tan esperado anuncio que confirma que la banda mexicana se presentará en el país el próximo 3 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot.
Dulce María reveló la fecha en la que nacería el bebé de Maite Perroni, ¿afectaría la gira?
La cantante Dulce María respondió a una de las preguntas que más se han hecho los fanáticos luego de conocer sobre la gira de RBD y los meses en los que se estaría llevando a cabo.
RBD no viene a Colombia en 2023 y estos fueron los memes que dejó el esperado anuncio
La banda finalmente hizo oficial su 'Soy Rebelde Tour', con el cual visitará Estados Unidos, Brasil y México, algo que rompió el corazón de los fanáticos de nuestro país que están esperando un segundo anuncio con más fechas.