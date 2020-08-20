En vivo
Caracol TV  / Dulce María

Dulce María

Cantante, actriz y compositora mexicana. Recordada por su participación en 'Rebelde'

  • Dulce María, cantante de la legendaria banda RBD, está en embarazo a los 40 años.
    Dulce María, cantante de la legendaria banda RBD, está en embarazo a los 40 años.
    Foto: GettyImages y 'Rebelde'.
    Actualidad

    Integrante de RBD está embarazada a sus 40 años: "En la dulce espera"

    La cantante y actriz posó para la portada de la revista Marie Claire y confirmó que se encuentra esperando a su segundo bebé. La primera nació en diciembre de 2020.

  • RBD hace el lanzamiento de su nueva canción 'Cerquita de ti'.
    RBD tiene 'Cerquita de mí' como parte del setlist de su 'Soy Rebelde Tour'.
    Foto: Prensa Universal Music.
    Música

    RBD estrenó 'Cerquita de ti', una sorpresa a sus fanáticos para darle pie a 'Soy Rebelde Tour'

    La banda pop RBD no solamente preparó un reencuentro por todo lo alto en el escenario, sino que quiso brindarles un nuevo tema musical a sus seguidores, cuya letra va dedicada a las emociones alrededor de sus conciertos.

  • Así es la colección de Barbie inspirada en RBD.
    Así es la colección de Barbie inspirada en RBD.
    Foto: Instagram @rbd_musica
    Actualidad

    El icónico momento que vivieron los asistentes al primer concierto de RBD, ¿igual que hace 20 años?

    Los reconocidos integrantes de RBD ya iniciaron la tan esperada gira que hace parte de su ‘Soy Rebelde Tour’ y han tenido varias sorpresas para sus fanáticos, entre ellas una que ha sido un guiño a la producción.

  • Así fue el gran reencuentro entre Roberta y José Luján de Rebelde.
    Así fue el gran reencuentro entre Roberta y José Luján de Rebelde.
    Instagram @dulcemaria
    Rebelde

    Dulce María se reencontró con una de sus mejores amigas de Rebelde, así se ven

    En los últimos meses, la nostalgia por Rebelde y por sus integrantes ha aumentado bastante, por eso el hecho de que Dulce María compartiera una foto con una de sus excompañeras encantó a las redes.

  • RBD anuncia su cuarta fecha en Colombia.
    El fenómeno de RBD ha generado furor en nuestro país.
    Foto: Getty Images
    Eventos

    RBD anuncia su cuarta y última fecha en Colombia: la banda solo estará en Medellín

    Los fanáticos de RBD tendrán la oportunidad de ver su despedida de los escenarios en el estadio Atanasio Girardot en noviembre de 2023, con conciertos en los que estarán cinco de sus miembros originales.

  • RBD lanzó una nueva canción.
    RBD lanzó una nueva canción.
    Foto: Getty Images
    Música

    RBD sorprendió a sus fans con una nueva versión de 'Siempre he estado aquí'

    La banda RBD había anunciado una gran noticia para todos su fanáticos, quienes fueron complacidos con más música, ya que desde el principio estaban seguros de que no era algo relacionado con la gira.

  • rbd segunda fecha medellíbn.jpeg
    Eventos

    RBD anuncia un segundo concierto en Medellín para su 'Soy Rebelde Tour 2023'

    Después de que se agotaran las entradas disponibles para el primer concierto confirmado, la agrupación mexicana RBD decidió abrir el espacio para dar un segundo espectáculo el 4 de noviembre.

  • rbd colombia.png
    Eventos

    ¡RBD dará concierto en Medellín en noviembre! La agrupación lo confirmó desde Provenza

    En la capital antioqueña se hizo el tan esperado anuncio que confirma que la banda mexicana se presentará en el país el próximo 3 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot.

  • Dulce María reveló cuándo nacería el bebé de Maite Perroni.
    Dulce María no pudo estar en el concierto virtual que realizó la banda debido a su embarazo.
    Foto: Getty Images
    Actualidad

    Dulce María reveló la fecha en la que nacería el bebé de Maite Perroni, ¿afectaría la gira?

    La cantante Dulce María respondió a una de las preguntas que más se han hecho los fanáticos luego de conocer sobre la gira de RBD y los meses en los que se estaría llevando a cabo.

  • RBD no viene a Colombia en 2023 y estas fueron las reacciones en redes.
    RBD dio a conocer las fechas de sus presentaciones en este 2023.
    Fotos: Twitter @DaniiSol20 y @DonLuisEduardo
    Actualidad

    RBD no viene a Colombia en 2023 y estos fueron los memes que dejó el esperado anuncio

    La banda finalmente hizo oficial su 'Soy Rebelde Tour', con el cual visitará Estados Unidos, Brasil y México, algo que rompió el corazón de los fanáticos de nuestro país que están esperando un segundo anuncio con más fechas.

