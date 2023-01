RBD no viene a Colombia en 2023 y estos fueron los memes que dejó el esperado anuncio

Luego de 15 años de espera y un sinfín de rumores, RBD dio a conocer las fechas que tendrá su 'Soy Rebelde Tour', una serie de conciertos en los que se reunirán por última vez para cumplirle el sueño a los millones de fans que tienen alrededor del mundo y que estaban a la espera de su regreso para cantar a todo pulmón los temas musicales que se han convertido en el himno de toda una generación.

Colombia era uno de los países que más estaba esperando este anuncio, ya que aquí no solo hay miles de sus fanáticos, sino que deseaban revivir aquellas emociones que en 2005 causaron al llenar tres estadios (Medellín, Cali y Bogotá).

Sin embargo, la noticia por la que todas las expectativas estuvieron por todo lo alto durante casi un mes, los colombianos quedaron con el corazón roto al ver que no hacía parte de estas primeras fechas que corresponden al 2023 y que están incluidas en esta cartelera de conciertos inicial.

Mi cara después de cuadrar atuendos con mis amigos, decirnos: “Nos avisaaaaamos”. Y RBD NI POR LAS CURVAS EN COLOMBIA. #RBDTour2023 #RBDISBACK pic.twitter.com/S65csV6tgF — 🚫 (@MariaC_GT) January 20, 2023

Los fans de RBD en Colombia #RBDTour2023 pic.twitter.com/NczQMSCBY7 — Don Luis Eduardo 🇨🇦 (@DonLuisEduardo) January 20, 2023

Rápidamente, RBD se volvió tendencia en las redes sociales, pues todos estaban a la espera de este momento tan importante para aquellas personas que crecieron escuchando 'Sálvame' o 'Rebelde'.

En Colombia, tristemente, fue porque los fanáticos no podían ocultar la decepción y dolor que les generó saber que nuestro país no hacía parte de estas fechas. Cabe aclarar que hay rumores que aseguran que la gira no termina en Ciudad de México el 1 de diciembre y que en 2024 estarán por otros territorios, principalmente en Latinoamérica y Europa, no obstante esto aún no está confirmado.

Muchos usuarios revelaron que ya tenían el icónico atuendo comprado, tal y como las corbatas, las faldas, los blazers y las botas. Por otra parte, algunos aprovecharon para burlarse de aquellas personas que habían comentado que ya tenían su boleta asegurada.

Esta soy yo en estos momentos al saber que no vienen a colombia #RBDTour2023 pic.twitter.com/C85ZuLBWFQ — AZUL CELESTE (@Celenaranjob) January 20, 2023

yo creyendo q no me duele q RBD no venga a Colombia: #RBDTour2023 pic.twitter.com/sCbrUnmS1g — andré • 🇨🇴 (@feelandre) January 20, 2023

Yo después que me enteré que RBD no viene a Colombia. 🤡 #RBDTour2023 pic.twitter.com/ibAMZVHeaa — . (@jimenadi) January 20, 2023

Y si amigos, Colombia no estuvo en sus países a visitar en #RBDTour2023 @RBD_oficial mal ahí mor pic.twitter.com/qKuGFqGSu4 — Sebastian (@Sebaas_tian) January 20, 2023

yo todavía no me puedo creer que hayan dejado a colombia y otros países de latam fuera de esta primera etapa, dándole 21 fechas a USA #RBDTour2023 #RBDISBACK #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/5TUVugfO93 — yuls ⭐️ (@lovelykarlaec) January 20, 2023