Estas serían las razones por las que Alfonso Herrera habría decidido no volver a RBD

La confirmación del reencuentro de RBD ha generado un revuelo en redes sociales y una expectativa por el anuncio de una gira latinoamericana en el 2023. Sin embargo, una generación de jóvenes que recuerda con nostalgia la telenovela juvenil Rebelde se pregunta las razones que llevaron a uno de sus integrantes a decidir no ser parte de esta reunión: se trata de Alfonso Herrera, más conocido como ‘Poncho’ y quien interpretó a Miguel en la serie.

El actor mexicano, de 39 años, no volvería a los escenarios juntos a Anahí, Dulce María , Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann. Herrera se ha reencontrado en otras oportunidades con sus excompañeros, sin embargo, no ha vuelto a interpretar ninguna canción del aclamado grupo. De hecho, en el 2020, RBD realizó un concierto virtual y él decidió no participar en dicho concierto.

Publicidad

Mira también: ¡Confirmado! RBD anuncia que realizará gira y su página web colapsa en pocos minutos

¿Por qué Alfonso Herrera no hará parte del esperado regreso de RBD?

Una lluvia de críticas se ha desatado en las últimas horas por parte de algunos seguidores que esperaban un reencuentro completo de la agrupación mexicana. Si bien el actor no se ha pronunciado para dar las razones exactas de su decisión, varios medios de comunicación revivieron las declaraciones de ‘Poncho’, en el programa En la luna con Jesús Guzmán donde explicó que la música no era una prioridad para él y dejó claro que su verdadera pasión es la actuación.

El contrato se acababa en 2008 y en 2008 nosotros teníamos que decidir si eso continuaba o eso no continuaba. Y pues yo quería hacer otro tipo de cosas, quería actuar

Te puede interesar: Lionel Messi cautivó con la Copa del Mundo: tiene la foto con más likes en Instagram

Publicidad

Hace pocos días el actor publicó un trino que hoy los fanáticos de RBD relacionan con lo que él pensaría de este esperado encuentro.

Para atrás ni para agarrar vuelo… — Alfonso Herrera (@ponchohd) December 11, 2022

A pesar de las especulaciones, Alfonso Herrera sigue en la promoción de uno de sus nuevos proyectos, se trata de ‘¡Qué viva México!’, una película que llegará a las salas de cine en el 2023 y en la cual comparte set con actores de la talla de Damián Alcázar y Ana de la Reguera. El largometraje también podrá ser visto en una plataforma de streaming.