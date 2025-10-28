En vivo
Integrante de RBD está embarazada a sus 40 años: "En la dulce espera"

Integrante de RBD está embarazada a sus 40 años: "En la dulce espera"

La cantante y actriz posó para la portada de la revista Marie Claire y confirmó que se encuentra esperando a su segundo bebé. La primera nació en diciembre de 2020.

