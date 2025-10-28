Integrante de RBD está embarazada a sus 40 años: "En la dulce espera"

Dulce María, la intérprete de Roberta en 'Rebelde' y una de las vocalistas de RBD, se encuentra embarazada de su segundo bebé, así lo dio a conocer el pasado 27 de octubre a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. En la foto contó que cumplirá 40 años este 6 de diciembre, por lo que se convertirá en madre mientras enfrenta una de las etapas más retadoras en la vida de una mujer.

Mira también: Integrante de RBD está envuelta en escándalo por presunto fraude en programa de televisión



"En la dulce espera.🤍🐣 A punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, @dulcemaria atraviesa una de las etapas más transformadoras de su vida: un embarazo que la invita a detenerse, reflexionar y reconectarse con lo esencial✨", escribió la revista en una publicación que realizó en colaboración con la artista.

Dulce María posó para unas fotografía a escala de grises en las que su pancita es la principal protagonista. La mujer lució prendas de Armani Exchange y demostró que está más preparada que nunca para darle la bienvenida al nuevo integrante de su hogar.



Mira también: RBD en concierto: Actriz que interpretó a Sol de la Riva estuvo presente en el espectáculo

Publicidad

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar; sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue el de Anahí, quien se mostró muy emocionada de poner hablar abiertamente sobre el tema:

"Que alegría, ya podemos gritarlo al mundo entero. Dios y sus tiempos PERFECTOS. 🙏 Bebé te esperamos con todo el amor del universo. Tus tíos, tus primos y todos los corazones que aman a tu mami y serán incondicionales para ti 🤍🤍🤍🤍", escribió.

Publicidad

Por el momento se desconoce cuántos meses de embarazo tiene y qué nombres planea ponerle al bebé, por lo que sus seguidores deberán estar atentos a redes sociales para conocer todos los detalles sobre la llegada del pequeño.



Quién es la pareja de de Dulce María

Se trata de Paco Álvarez, un comunicador social nacido en Ciudad de México (1975). Se desempeña como músico, cantautor, director de cine, documentalista, poeta y escritor. En redes sociales permanece activo y, de hecho, su esposa aprovecha cada oportunidad para destacar su rol como esposo y padre de familia.

"Feliz día del padre. @pacoalvarezv. Gracias por ser un papá increíble, presente, amoroso, protector entregado y por todo el esfuerzo que haces todos los días ❤️❤️ te amamos 🙌🏼", escribió el 15 de junio.

Mira también: Yina Calderón fue confundida con Karol G mientras disfrutaba del concierto de RBD en Medellín