Integrante de RBD está envuelta en escándalo por presunto fraude en programa de televisión

No es un secreto que RBD es una de las agrupaciones más exitosas de la década del 2000, pues además de la telenovela Rebelde, los integrantes de la banda de pop mexicana, Anahí, Dulce María, Maité Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, lograron una gran acogida entre miles de adolescentes que incluso hoy en día, todavía siguen cada uno de sus pasos.

Anahí Puente, quien interpretaba a Mía Colucci en la producción, formó una familia, se casó y se convirtió en madre de dos hijos; además, en 2023 volvió a los escenarios con sus compañeros para hacer una gira de RBD por Latinoamérica y Estados Unidos.

Por qué acusan a Anahí de fraude

Luego del exitoso tour, para octubre de 2024 fue invitada al programa ‘¿Quién es la máscara?’, en el que hay varios famosos que cantan y bailan utilizando precisamente máscaras y trajes que los cubren por completo. Allí, cumplió con el rol de investigadora junto con Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Martha Higareda, para poder descubrir la identidad de los participantes.

De acuerdo con medios mexicanos, Televisa, productora del show en cuestión, solicitaron iniciar una investigación en contra de Anahí y su representante Danna Vásquez, para determinar si de alguna forma hizo “trampa” o cometió “fraude” al acceder de forma ilegal a una lista con el nombre de los concursantes

Según la revista TVyNovelas, ambas habrían “actuado de manera indebida, realizando actividades que en los Estados Unidos y en México son equiparables a fraude”, y ante esta situación, Puente no guardó silencio y emitió un comunicado defendiéndose de dichas acusaciones.

En primer lugar, se mostró muy emocionada de haber tenido la oportunidad de participar en este proyecto, pero que no iba a aceptar señalamientos infundados: “Para mí es muy doloroso lo que está pasando, porque yo actué de buena fe y ahora con argumentos absurdos pretenden afectar a mi persona y perjudicar mi reputación, y mi trabajo. Este año cumpliré 40 años de carrera, la cual inicio cuando yo era muy pequeña, y que me ha costado mucho esfuerzo y sacrificio".

Después de que se hiciera público que Televisa Univisión la están investigando y a su publirrelacionista Danna Vázquez por presuntamente hacer FR4UD3 en el programa “¿Quién Es La Máscara?”

Mediante un comunicado de prensa se defiendió...#Anahí pic.twitter.com/E1FAh09VqQ — Planeta Radio (@Planeta_GDL) January 14, 2025

La cantante agregó que sería incapaz de cometer actos que vayan en contra de sus principios y qu se ha caracterizado por siempre mostrarse "transparente". Finalizó diciendo:“Siempre estaré a favor de que se hagan las investigaciones correspondientes y no dudaré en ejercer las acciones legales necesarias para salvaguardar mi nombre y mi reputación como mujer y como artista que me he esforzado toda la vida en construir. Lo que yo más deseo es que se esclarezca el tema en su totalidad y que prevalezca la verdad”.