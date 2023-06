'Calle y Poché sin etiquetas': una muestra de realidad sobre la vida más allá de las redes

Como un vuelco de 180 grados en sus contenidos y en su enfoque en las redes sociales, Calle y Poché han ido presentando uno a uno los nuevos proyectos que envuelven sus carreras, a las cuales les han dado un tinte más maduro y profundo, tal y como el que le dieron a sus vidas, ya que sus intereses están plasmados en temas más allá de lo 'trending', dado que quieren generar un impacto aún más grande en sus seguidores, a quienes ahora invitan a reflexionar y a replantearse varios aspectos.

Un poco alejadas de YouTube, la plataforma que las consagró como unas de las creadoras de contenido más importantes de Colombia, y quienes tienen una fuerte relevancia internacional, ahora se centran en tener presencia a través de sus dos libros ('Sí, si es contigo' y '¿Y si no es conmigo'), su podcast 'Human of interest' y su nueva docuserie 'Calle y Poché sin etiquetas'.

Este nuevo y prometedor proyecto audiovisual, realizado de la mano de Prime Video, estará enfocado en mostrar ese lado que las artistas integrales no habían mostrado nunca antes: su privacidad. Cabe destacar que a pesar de que su carrera gira alrededor de las cámaras, ellas nunca habían revelado su intimidad como personas, dado que no veían algo relevante en ello, pues consideraban que todo se iba a encaminar hacia las críticas.

Ahora, viéndolo desde otra perspectiva y con la intención de darle otro enfoque a sus seguidores, a quienes siguen adaptando a ese cambio en su contenido, Calle y Poché están a la expectativa de todo lo que pueda pasar cuando las personas vean ese detrás de las mujeres que se muestran en plataformas digitales, demostrando que son seres humanos que tienen derecho a sentir tanto felicidad como tristeza y que así como están expuestas al éxito también lo están a la frustración.

Otro de los puntos diferenciales con este proyecto es que también permitieron que las cámaras permearan sus relaciones familiares y de amistades, dejando que ellas no sean las únicas protagonistas de esta docuserie, consiguiendo que sus seres queridos también tengan ese reconocimiento que se han ganado, ya que han sido quienes las han acompañado durante todo este camino. A su vez, es una manera de revelar otra parte de su personalidad.

'Calle y Poché sin etiquetas' promete tener mucho drama y un exceso de realidad, pues ninguno de los que hizo parte de esto quiso ponerse máscaras, lo cual les trajo problemas a nivel personal, ya que se encontraron ante varios dilemas y ciertas amistades terminaron quebrándose, aunque algunas de ellas tuvieron el efecto contrario y se fortalecieron.

"Este show es un proyecto de desaprender: estigmas, creencias falsas, 'must' de lo que debemos hacer, creo que por eso nace. Considero que fue una decisión bastante valiente por parte de todos", revela Poché, quien a su vez deja en claro que esta docuserie lleva alrededor de tres años en realización (desde que se planteó hasta que se llevó a cabo).

A su vez, Poché afirma que todo este vuelco en sus contenido está marcado por lo que ellas han vivido personalmente, dado que se encuentran en un proceso de sanación constante y de encontrarse a sí mismas, algo que quieren que sus fanáticos también apliquen.

Por medio de esta docuserie, quienes conforman el elenco tienen el objetivo de que sus seguidores los humanicen y que comprendan que ellos están lejos de tener una vida perfecta.

Mariana Camacho, parte del elenco de 'Calle y Poché sin etiquetas', está segura de que ser parte de algo especial te hace especial, no obstante, confiesa que todo esto fue algo difícil, especialmente por estar expuestos a estás cámaras que penetraron sus vidas, aunque acepta que su mayor miedo era que sus amistades se vieran comprometidas, al punto de quebrarse.

Por otra parte, Juan González exalta que esta docuserie muestra la realidad de una amistad, que así como es una red de apoyo también es algo muy real, lleno de muchas emociones. A su vez, nos comparte que a través de este proyecto se dio cuenta de que no tiene que sesgarse a escuchar lo que quiere, sino aprender a entender los sentimientos de los otros.

En cuanto a Juliana Sedan, la podcaster recalca que este contenido es bueno para quitar esa idealización de una vida perfecta que la gente puede tener de los creadores de contenido. Al mismo tiempo, detalla que su mayor temor era que la gente no viera todo esto como algo genuino y que ellos también tienen problemas.

Finalmente, Laura Villa, cantante, siente que su mayor aprendizaje fue mostrarse tal y como es, entender que no siempre tiene que mostrarse arreglada o perfecta, por lo cual se permitió ser, sin importar verse vulnerable, algo que no había sido sencillo para ella en redes sociales.

Mira la entrevista completa aquí: