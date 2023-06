Monsieur Periné y su 'Bolero Apocalíptico': musicalizar el caos con amor, esperanza y sensibilidad

Catalina García y Santiago Prieto de Monsieur Periné tienen muy claro cuál es el poder de la música y su capacidad de representar la realidad y enmarcar momentos históricos con versos y acordes; pero esto no es lo único, pues estos talentosos músicos también se han encargado de cuestionar el caos en que nos encontramos y la forma en que la humanidad afronta una nueva realidad catastrófica.

Luego de su última entrega en 2018, Monsieur Periné quiso entregar un nuevo trabajo discográfico titulado ‘Bolero Apocalíptico', acudiendo a un mundo sensorial que llevara, como García y Prieto lo explican, a la transformación, sanación, evolución, crecimiento y amor.

En entrevista con Caracoltv.com, los dos artistas hicieron un recorrido por las canciones de este trabajo de estudio y revelaron qué hay en su playlist de 'Bolero Apocalíptico'. Explicaron qué aspecto de la realidad actual quisieron representar en cada tema, pues la mayoría abordan el amor como un refugio del caos.

‘Prométeme’ es el sencillo que abre este disco y es la muestra de la “conexión física y placer en medio del caos, es un mensaje de conciencia y de libertad”, según expresó Catalina, cantante de Monsieur Periné; y se pasa por ‘Volverte a ver’ como la estampa de los deseos más puros del ser humano en medio del distanciamiento también emocional. Adicionalmente, en ‘Nada’, ‘Bailo Pa’ Ti’, ‘La Hora’ y demás, se representa lo que es una “tusa” combinada con la liberación que trae un renacer de las cenizas.

Los ganadores del Latin Grammy en 2015 revelaron durante la conversación que el proceso creativo de ‘Bolero Apocalíptico’ les dejó varias enseñanzas, pues pudieron también colaborar con Pedro Capó , Vanessa Martín, Anna Tijoux, Natiruts y Guaynaa :

“Nos enseñó a soltar, atravesó el momento complejo para toda la humanidad, nos tocó detenernos, no estar de gira y no volver a ver a nuestro público. Todas esas emociones estuvieron entre tejidas en el proceso de hacer las canciones, por eso también hacemos canciones alegres y positivas. Es importante tomarse la vida desde un lugar de gozo”.

