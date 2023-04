Guaynaa confesó como su esposa Lele Pons lo ayudó a superar su adición a las drogas

Guyanaa y Lele Pons son unas de las parejas más comentadas en la farándula internacional luego de su boda, donde estuvieron varios famosos de la industria musical, como su tío el cantante Chayanne .

El 30 de marzo de este 2023 estuvieron en el programa español 'El Hormiguero' donde el artista Guaynna confesó que sus padres y Lele Pons fueron un apoyo muy importante en su proceso de dejar el alcohol y sustancias psicoactivas.

Te puede interesar: Lele Pons y su esposo Guaynaa ofrecieron detalles de su nuevo disco en conjunto

El cantante aseguró que está era la primera y última vez que hablaba del tema en un medio: "Nunca antes lo había contado… Tuve una adicción a las drogas y el alcohol, estuve internado y me rehabilité".

"La rehabilitación del alcohol es mucho más fuerte que la mayoría de las drogas, es un factor que requiere un cerebro alerta siempre para no recaer", confesó el compositor.

Publicidad

Expresó que ese duro momento se dio justo cuando empezó a salir con su ahora esposa, el cual fue un motivo más para dejar atrás todo: "Era el momento en el que nos estábamos conociendo y yo me di cuenta de que la iba a perder si seguía en ese mundo".

Sus papás fueron también una pieza fundamental en este proceso, dado que nunca lo dejaron desistir de dejar sus adicciones: "Mientras hay vida, hay esperanza, y nunca dejen de luchar por sus hijos hasta el final porque así lo hicieron mis padres conmigo"

"Gracias a Lele, a mi mamá, papá y a mi fuerza de voluntad estoy gozando de mi vida nueva… Así que si están pasando por una situación similar sigan luchando por sus hijos porque créanme que vale la pena", comentó el intérprete de 'Chica Ideal'.

Publicidad

Envío un mensaje de apoyo para todos aquellos que pasaron o están pasando por la misma situación: "La verdad te hace libre, y bueno pues ésta es la mía, hace dos años soy una persona libre de drogas… Espero que este mensaje le sirva de inspiración a los que han perdido la fe".

.@Guaynaa_ nos cuenta el camino que ha recorrido para vencer sus adicciones #LeleGuaynaaEH pic.twitter.com/syzexBM4Qc — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 30, 2023

La creadora de contenido Lele Pons habló también sobre su salud mental y cómo ha sido para ella afrontar su trastorno obsesivo compulsivo y su síndrome de Tourette.

Conoce más: Chayanne bailó el vals con Lele Pons en su boda y las redes estallaron

Para la influencer fue sumamente importante realizar un espacio para hablar sobre cómo lidia con su salud, y lo indispensable que es ir a terapia: "Creo que todo el mundo tiene algo y hay que hablar públicamente de ello… Hice un documental especialmente sobre ello".

"Hago cosas de tres en tres, como apagar la luz tres veces al ir a dormir, porque pienso que si no lo hago me puede pasar algo… Es algo que no se puede ir, pero que lo puedes llegar a gestionar", comentó la venezolana.