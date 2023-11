Luisa Fernanda W habló sobre la baja autoestima que está afrontando, ¿cuál es el motivo?

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más populares en el país, ya que tiene una relación especial con sus más de 19 millones de seguidores en Instagram y en sus perfiles de redes sociales suele compartir detalles de su vida diaria y se muestra vulnerable. Ahora, la influenciadora quiso hablar abiertamente sobre un difícil proceso que está atravesando.

La también empresaria colombiana compartió un mensaje donde dio una explicación del atuendo que utilizó en uno de los conciertos de RBD al que asistió en la ciudad de Medellín en el Estadio Atanasio Girardot.

Mira también: Luisa Fernanda W estalló contra una mujer que la comparó con Gabriela Tafur: “bájale al veneno”

“Estoy en un momento maravilloso en mi vida, pero últimamente no me siento tan cómoda con mi cuerpo, me subí 4 kilos en un mes, y sí, esto es una tontería para muchos, sé que hay cosas peores en la vida, es solo que cada quien vive su proceso”, inició explicando Luisa Fernanda W; para luego decir que está luchando contra un episodio de baja autoestima por un aumento de peso.

La modelo aprovechó la oportunidad para explicar que se ha sentido incómoda con la mayoría de ropa que ha utilizado últimamente; y por esto vistió prendas holgadas en el espectáculo de los integrantes de la popular serie juvenil.

Publicidad

“Nada de mi clóset me queda como antes, esa es la razón por la cual no me vieron usando un crop top y de qué últimamente ande un poco perdida de mis historias. Nunca había pasado por una situación así donde le prestara tanta atención a mi peso, espero trabajar en esto y superar este episodio de baja autoestima", agregó.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W no sospechaba que Pipe Bueno le propondría matrimonio durante su viaje a Dubai

Adicionalmente, W, quien es madre de dos pequeños, publicó un video donde se le ve algo frustrada probándose un pantalón que le queda ajustado en su abdomen, puesto que la cremallera no le cierra.

Luisa Fernanda W, pareja del jurado de Yo Me Llamo , Pipe Bueno , es reconocida por su autenticidad y transparencia en temas de salud mental y bienestar, por lo que muchos de sus seguidores aplaudieron su valentía al mostrar la realidad de muchas mujeres e incluso algunas relataron sus propias experiencias.

Publicidad

"Ser mujer no es fácil, todas hemos tenido épocas así, pero siempre las superamos 🔥", "Tremendo cuerpazo que se manda😮😍", "Sigue siendo hermosa", son solo algunos de los comentarios que se puede leer en posts donde se han replicado las imágenes.