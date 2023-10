Luisa Fernanda W no sospechaba que Pipe Bueno le propondría matrimonio durante su viaje a Dubai

El pasado 23 de octubre, los fanáticos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se llevaron una verdadera sorpresa al enterarse de la noticia de su compromiso, pues el cantante de música popular decidió hacer la propuesta en medio de un viaje que realizaron a Dubai.

Con muchas rosas, velas y un enorme letrero de luces en el que le pedía que se casaran, Bueno dejó asombrada a la madre de sus hijos Máximo y Domenic, noticia que en cuestión de minutos se convirtió en tendencia en las plataformas digitales.

Luis Fernanda W no sospechaba que le iban a pedir la mano

Luego de recibir miles de comentarios de felicitaciones por parte de los usuarios de Internet y de sus colegas del medio, la influenciadora reapareció a través de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 19 millones de seguidores, para hablar de todo lo que ocurrió durante el romántico momento.

“Estoy en el aeropuerto con mi anillo. Amor, te amo. O sea, pero tú demasiado teso, jamás me lo sospeché, empezando porque, si lo hiciera, ustedes no saben cómo me hubiera peinado, bueno, todo salió perfecto”, expresó.

Asimismo, agregó que ella llegó al lugar de la propuesta convencida de que después tendrían que irse con sus pertenencias para tomar un vuelo; por lo que no le dio tiempo de pensar que le estaba preparando algo.

“Entré en un shock de una felicidad infinita, de verdad, mucho qué decir, poco que me sale de acá (del pecho) porque todavía estoy sorprendida. O sea, ya entiendo la insistencia en el viaje”, afirmó.

Por último, dijo que esta experiencia le deja una gran enseñanza en la vida y es decir que sí a cualquier plan o viaje que salga en pareja, pues le parece más importante fortalecer su relación familiar.

“Cada vez que me invite a un viaje, nos vamos, pero con toda”, señaló.

La pareja, por el momento, continúa disfrutando de las mieles de su amor, pues aprovecharon una escala de aproximadamente seis horas en París, Francia, para visitar la Torre Eiffel, grabar contenido para las plataformas digitales y celebrar que están a punto de emprender una de las etapas con más aprendizajes de sus vidas.