Luisa Fernanda W estalló contra una mujer que la comparó con Gabriela Tafur: “bájale al veneno”

Luisa Fernanda W ha dado mucho de qué hablar tras anunciar su compromiso junto al cantante Pipe Bueno, a quien le dijo “sí” en medio de un lujoso viaje a Dubai. Desde entonces, los dos se han mostrado muy emocionados por lo que viene en su relación.

Las reacciones no se han hecho esperar y sus seguidores están dichosos con la noticia, pues la esperaban desde hace meses, sin embargo, los haters de la pareja no han perdido la oportunidad de dejarle algunos comentarios con mala intención.

Aunque normalmente ni la influenciadora, ni el cantante responden a estos mensajes , esta vez, la intérprete de ‘Bloqueo, bloqueo’ estalló en contra de una usuaria de Internet que criticó su pedida de mano.

En medio de su publicación, la mujer aseguró que “en el mundo existen dos clases de personas”, según la joven, la primera de estas está compuesta por las que aman la manera en la que Esteban Santos le hizo la pregunta a Gabriela Tafur . Por otro lado, a la segunda, pertenecen quienes quedaron encantados con lo que sucedió entre Luisa y Pipe en Dubai.

Como respuesta, la paisa escribió: “mi querida niña, el mundo se divide entre las envidiosas y las envidiadas. También se divide entre las que tenemos la fortuna de que nos pida la mano el hombre que amamos y las que jamás tendrán esa dicha”.

La creadora de contenido invitó a su detractora a “dejar el veneno”, pues esas cosas no se comparan y lo más importante es celebrar el amor. Parecía que este sería el fin del enfrentamiento, pero no fue así. La mujer nuevamente respondió y le preguntó a Luisa: “¿qué la hace pensar que no estoy casada con el hombre que me ama o que no me pidió la mano de la manera más divina del mundo?”.

Tras leer esto, la influenciadora la felicitó, pero continuó y le dijo que si realmente le gustara lo classy como dice, “jamás estarías haciendo estos comentarios tan ordinarios y de mal gusto (…) bájale dos al veneno que así te va mejor”, finalizó.

