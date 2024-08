Laura Barjum recuerda su polémica con Aida Victoria Merlano: "Fue mala conmigo"

La modelo, actriz, presentadora y Señorita Colombia 2017 Laura Barjum se sincera en Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red sobre diversos temas como su vida amorosa, sus exparejas, lo que fue su participación en Miss Universo y su opinión con respecto a las redes sociales, pues es bastante activa en sus perfiles.

Durante la entrevista, la exreina comenta que en las plataformas digitales muy pocas veces se muestra la realidad y que, por el contrario, siempre que se publica algo, ya ha pasado por un extenso filtro para elegir la mejor foto o video en todo aspecto.

En su reflexión, recuerda una conversación con su abuela sobre Tatán y Maleja, una pareja de influenciadores con amplio alcance que muestran detalles de su vida en familia, haciendo énfasis en que nadie se graba teniendo una discusión y que esto fue algo que ellos mencionaron en un podcast. Barjum cuenta que es poco probable que se quiera mostrar al mundo momentos rudos.

No obstante, la actriz que estará en Klass95 comenta que sí hay algo de lo que se arrepiente de haber publicado en su perfil, pues cree que no se expresó de la mejor forma sobre un tema específico.

La polémica entre Laura Barjum y Aida Victoria Merlano

En agosto de 2022, Aida Victoria Merlano le respondió a Laura Barjum por un video en el que ella dijo que las mujeres que exponían su cuerpo en redes sociales estaban en busca de la aprobación masculina y que por eso un hombre no debería involucrarse sentimentalmente con ella.

En el clip publicado por la creadora de contenido, mencionó que consideraba cruel decirle a una mujer que, por una decisión que toma para su vida, no merece amor.

"Tengo un video más extenso explicando lo que quería decir, porque fui muy ligera y generalicé, pero ella fue mala conmigo y súper dura", asegura.

La caleña de 29 años confiesa que en lo que le dijo Aida, encontró argumentos válidos: "No pasa nada, no me cae mal. Me arrepiento un poco, lamento haber sido tan ligera con un tema tan delicado".