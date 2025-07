Darlyn le responde a Guajira EN VIVO sobre las acusaciones en su contra: “Son mundos diferentes”

Este 2 de julio se estrenó el Desafío XXI y Guajira volvió a dar de qué hablar al ser una de las presentadoras de Ditu, la plataforma de Caracol Televisión, en la que se podrá tener información exclusiva de todo lo que pase en Tobia, Cundinamarca. Recientemente, la Súper Humana habló acerca de su verdadera relación con Darlyn.

Guajira revela si es amiga de Darlyn

Primero, Guajira empezó diciendo que ella y Darlyn no son las mejores amigas, pero afirmó que no le cae mal, porque no ha sucedido nada con la exparticipante del programa y enmarcó un detalle en específico de la dupla de Sensei.

"Tal vez ha habido algún tipo de diferencias, comentarios que también llegan de la gente que lo hacen a uno comportarse de una manera. Cosas que tengo para resaltar de ella, es que es una súper atleta. Como no he compartido con ella como amiga, uno a veces habla desde afuera o se deja llevar, pero a mí no me cae mal, porque realmente qué me ha hecho, nada", indicó.

Tras esta afirmación, Darlyn, quien también estaba presente, destacó que, a pesar de que no son para unidas, sí saben cómo es el nivel deportivo de cada una. Además, que durante su paso por el Desafío siempre estaban pendientes de cómo competía cada una.

"Sí, no somos nada cercanas, solamente lo que convivimos en un Desafío. Como competidoras nos conocemos muy bien, siempre nos tuvimos en la mira. Las dos sabemos cómo era esa tensión competitiva. Afuera no creo que tengamos algo, porque ahí estaría perdida y embolatada, pero todo súper bien", expresó.

Después de esto, les vuelven a preguntar si realmente no se caen bien, y es cuando la finalista del Desafío 2024 afirma que son personas muy distintas y que no lograrán tener un vínculo entre las dos. "Las personalidades no van a venir a funcionarse, pero no está mal, hay mundos diferentes".

Tras estas declaraciones EN VIVO por Ditu, Darlyn quiso recordar en su cuenta de Instagram, en donde acumula más de 400 mil seguidores, aquellos momentos únicos de su paso por el reality de Caracol Televisión.

