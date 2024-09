Epa Colombia revela algo que nunca había dicho sobre la boda de Valdiri: "Me dolió muchísimo"

Una de las polémicas que más ha sonado durante la trayectoria en redes de Epa Colombia fue la discusión que tuvo con Andrea Valdiri en 2022 por causa de la que fue considerada como la "boda del año" en Colombia, ya que todos los ojos estaban puestos en la celebración y las excentricidades que tenía este evento.

En una entrevista en el programa Los Enredados, la empresaria recuerda los motivos por los cuales la barranquillera le dejó de hablar y toca un tema que nunca había mencionado sobre ese día tras el cual terminó la amistad entre ellas.

Epa Colombia y su pelea con Andrea Valdiri

Más allá de lo que había ocurrido en la fiesta del matrimonio de la creadora de contenido, algo que llamó la atención de los titulares y los cibernautas fue lo sucedido entre estad dos mujeres, dado que nadie se esperaba que en dicho momento tuviesen una discusión.

"A mí Andrea Valdiri me parece una mujer muy bonita, trabajadora y emprendedora, porque nada le puede quitar ello, solo que me dolió muchísimo que, pues, me haya cerrado así las puertas, con mi pareja, en su matrimonio porque yo la consideraba mi amiga y yo fui excelente con ella", exalta Epa Colombia,

Cabe recordar que la discusión se dio porque la empresaria llegó al evento en compañía de Karol, su pareja, a quien no dejaron entrar. Ante esto, argumenta que el manager de la barranquillera le envió una invitación en la que decía que era válida por dos persona, la cual le mostró a Yina Calderón hace unos días.

"Yo llegué y me presenté con mi pareja y me dicen 'no, solo está a tu nombre'", relata Epa Colombia, que suma que le advirtieron que solo ella podía ingresar, por lo que se sintió muy incómoda, más teniendo a Karol ya maquillada y vestida.

Ante esto, la empresaria entró y buscó a Andrea Valdiri para comentarle la situación y ella le respondió: "no amiga, es que en este momento no hay puestos ni sillas en estos instantes, porque sabes que yo llamé a las personas exclusivas, la gente de mi entorno, ella no puede entrar", de acuerdo con lo dicho por Daneidy Barrera. A su vez, añade que luego la acusaron de dañar el matrimonio y le dejaron de hablar.

Epa Colombia revela un detalle nunca contado del matrimonio de Andrea Valdiri

Por otra parte, como algo que nunca había comentado sobre esta polémica de la boda de la barranquillera, la también creadora de contenido explica otra de las razones por las cuales aseguraron que ella había sido la responsable del caos: "dijeron que yo había sido una boleta porque bailé con 'El 100 pies'. Él me dijo que era super seguidor, que si bailábamos. A mí me tocó agacharme. Grabé ello porque él estaba muy ilusionado y lo subí. Luego me comentaron que había arruinado la celebración de él".

Ante esto, Epa Colombia expresa que se siente herida por el hecho de que él le comentó que siempre había querido hacer un video con ella, pero terminaron culpándola de todo y señalándola: "las personas solo buscan cómo llamar la atención y quedar bien en las redes sociales".

Para finalizar, la empresaria opina sobre la separación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma al comentar que: "Dios nunca se queda con nada, mira ese matrimonio como quedó". A la vez, destaca que el alejar al bumangués de Adhara es un dolor muy grande.

